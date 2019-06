Nu avem voie sa fim naivi, trebuie sa fim prudenti, dar Guvernul Maia Sandu vrea sa faca reformele de care Republica Moldova are nevoie Interviu I

Siegfried Muresan, tocmai v-ati intors de la Chisinau, unde ati fost cu o delegatie a Parlamentului European, prima data dupa constituirea acestei aliante intre fortele pro-europene si partidul lui Igor Dodon si prima data dupa disparitia lui Plahotniuc din peisaj. Cum ati gasit acolo atmosfera politica?

Prim-ministrul este una, presedintele, alta. V-ati intalnit si cu Igor Dodon la Chisinau. V-a mai stirbit din optimism?

Concret, ce poate face Uniunea Europeana pentru Chisinau, in acest proces de reformare a statului?

Asadar, banii nu au fost imediat deblocati.

Am vorbit despre prezenta UE la Chisinau. Zilele trecute l-am vazut acolo si pe vicepremierul rus Kozak. Cum se vede, in acest moment, prezenta Rusiei acolo?

S-a vorbit despre atitudinea ambigua a Bucurestilor in privinta Chisinaului. Romania a recunoscut printre ultimele, dupa UE, legitimitatea guvernului condus de Maia Sandu. A fost o greseala, un calcul geopolitic?

A aparut si prima disensiune, ma refer la votul pentru revenirea Rusiei in Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei. Multe state occidentale au votat in favoarea Rusiei, dar si Andrei Nastase. Asta a suparat Ucraina, care s-a retras din APCE.

Luni, o misiune oficiala a Parlamentului European a mers la Chisinau, pentru a vedea la fata locului cum arata agenda Guvernului Maia Sandu si care sunt pasii ce trebuie facuti pentru ca banii UE sa ajunga in Republica Moldova.Din delegatie a facut parte si, vicepresedinte al Grupului PPE din Parlamentul European, pe care l-am intrebat cum arata nuantele unei aliante intre pro-europeni si socialistii lui Dodon, alianta sprijinita deopotriva de UE, SUA si Rusia si care este rolul Romaniei in dosarul Republicii Moldova.A fost o diferenta ca de la cer la pamant intre climatul pe care l-am gasit luni, cand ne-am intalnit cu noul prim-ministru al Republicii Moldova, Maia Sandu, si climatul intalnirilor cu vechiul Guvern. Acum am simtit ca avem in fata un prim-ministru care este cu adevarat pro-european si care doreste sa faca reformele de care Republica Moldova are nevoie.Maia Sandu este, indiscutabil, cel mai pro-european si cel mai reformist prim-ministru pe care l-a avut Republica Moldova de la desprinderea de URSS.Si acesta este cel mai important lucru, pentru ca dintre toate intalnirile pe care le-am avut, intalnirea cu prim-ministrul Republicii Moldova a fost cea mai importanta, cea mai lunga si cea mai consistenta.Este nevoie acum de un proces de recredibilizare a institutiilor statului in Republica Moldova, de un proces de depolitizare si amintiti-va doar ca Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a anulat decizii luate de ea insasi, la mai putin de o saptamana de cand le-a luat. Curtea Constitutionala s-a decredibilizat complet si nu o putem lua noi, Parlamentul, in serios, daca ea insasi nu se ia in serios.Este nevoie de punerea pe fagasul firesc a statului de drept, de o reformare a Curtii Constitutionale, de instalarea unui procuror general competent, independent, credibil, de punerea legislatiei electorale in acord cu recomandarile Comisiei de la Venetia, sunt multe lucruri de facut.Am vazut prim-ministrul constient de importanta si, mai ales, de urgenta misiunii sale.Va spun urmatorul lucru: sunt optimist dupa ce am vazut, mai ales dupa discutia cu prim-ministrul, dar sunt, evident, prudent.Am spus ca reformele sunt necesare si urgente, tocmai pentru ca vedem un guvern sustinut de o majoritate parlamentara formata din doua partide pro-europene - PAS, condus de Maia Sandu si PPDA, condus de Andrei Nastase -, dar Guvernul este sustinut in Parlament si de Partidul Socialistilor, al lui Igor Dodon, si adevarul este ca nu stim cum si cat aceasta sustinere parlamentara va functiona si, de aceea, e important ca reformele necesare sa fie incepute cat mai rapid.Va spun deschis urmatorul lucru: toate lucrurile privind parcursul european al Republicii Moldova, care ne-au fost spuse de prim-ministru, au fost confirmate dupa aceea si de presedinte.Igor Dodon, in discutia cu noi, spre deosebire de discutiile anterioare, nu a pus deloc sub semnul intrebarii acordul de asociere dintre Uniunea Europeana si Republica Moldova, nu a mai vorbit despre nicio nevoie de reevaluare, asa cum vorbise in trecut.Prim-ministrul si presedintele spun acelasi lucru, privind obiectivele pe termen scurt, dar este evident ca, pe termen lung, interesele geostrategice sunt diferite si, de asemenea, diferentele ideologice sunt foarte mari.Acesta este, intr-adevar, un caz in care"pas cu pas" se aplica: Guvernul s-a apucat de treaba, presedintele nu pune, deocamdata, sub semnul intrebarii, agenda de reforma a Guvernului.Vom trai si vom vedea, nu avem voie sa fim naivi, trebuie sa fim prudenti, dar va spun ca nu am vazut, luni, la Chisinau, nimic care sa ma ingrijoreze.Uniunea Europeana a inceput sa aplice, in ultimii doi-trei ani, foarte strict principiul conditionalitatii in relatia cu state din vecinatatea estica. Adica nu mai acordam cecuri in alb, nu mai credem in vorbe, evaluam doar pe baza faptelor si pe baza reformelor indeplinite intr-adevar.Uniunea Europeana doreste sa acorde Republicii Moldova 100 de milioane de euro, asistenta macro-financiara. Dorim sa acordam acesti bani de doi ani si jumatate, avem banii la dispozitia Republicii Moldova si asteptam ca Guvernul sa indeplineasca toate conditionalitatile necesare pentru ca acele fonduri sa poata veni in Republica Moldova.Nu, nici vorba. Conditiile pentru ca acesti bani sa vina in Republica Moldova nu au fost indeplinite. Desi noi doream sa acordam finantarea, guvernul anterior a fost un obstacol in dorinta noastra de a ajuta, plata a fost mereu amanata, pana in momentul in care guvernul anterior a decis sa anuleze rezultatele alegerilor libere si democratice pentru Primaria Chisinau, cand Uniunea Europeana a reactionat imediat si a spus: banii sunt blocati pe termen neliminat, fiindca aceste conditii de baza, cum e aceea a alegerilor libere si democratice, nu au fost indeplinite.Cum putem ajuta Republica Moldova? Tocmai cu 100 de milioane de euro, conditionati de reformele necesare in Republica Moldova: combaterea spalarii banilor, combaterea coruptiei, o justitie puternica si independenta, investigarea furtului miliardului din sistemul bancar - toate aceste lucruri trebuie incepute, pentru ca Uniunea Europeana insasi sa poata debloca aceasta finantare.Prim-ministrul ne-a asigurat, luni, ca doreste inceperea unei investigatii credibile privind furtul miliardului, ca incepe la nivelul Parlamentului procesul de modificare a legislatiei electorale si punerea ei in acord cu recomandarile Comisiei de la Venetia. Exista vointa la nivelul Guvernului de a implementa aceste lucruri.Va spun direct: Uniunea Europeana este preocupata de apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeana. Asta intereseaza foarte mult UE si chiar in discutia cu presedintele Dodon a fost pentru prima data cand presedintele Dodon ne-a spus: Directia pentru Republica Moldova trebuie sa fie spre Europa, vedem beneficiile - si asta a fost un lucru nou - apropierii de Uniunea Europeana.Nu a mai spus lucrurile vechi, cu echilibrul Est/Vest, cu distante egale, pe care le spunea de obicei. Dimpotriva, a vorbit despre beneficiile acordului de asociere, pe care nu l-a mai pus sub semnul intrebarii.De aceea, Uniunea Europeana doreste o prezenta robusta in Republica Moldova, ne vom intensifica demersurile acolo, eu insumi sunt pregatit sa merg de cate ori este nevoie la Chisinau, este o perioada in care merita sa investesti in Republica Moldova, fiindca aveam acolo un partener credibil, face ce spune. Vad o emancipare si o largire a relatiilor cu UE.Mi-as dori sa existe semnat un pact intre fortele politice care sustin actualul guvern, asumat de prim-ministru, dar si de presedintele Republicii Moldova, privind parcursul european al Republicii Moldova. Daca un asemenea pact se va crea si va fi semnat, atunci temerile noastre privind influenta Federatiei Ruse in zona se pot diminua.Eu insumi nu am sarit in sus de bucurie cand am vazut ca actualul guvern are nevoie de sustinerea partidului lui Dodon, insa atata vreme cat agenda este una pro-europeana si corecta, motivele noastre de ingrijorare nu se confirma.Cele trei guverne PSD/ALDE din ultimii trei ani nu au facut nimic pentru a ajuta Republica Moldova, au mers cel mult intr-o vizita de curtoazie la Chisinau, au facut o conferinta de presa si o fotografie cu premeirul guvernului anterior, dar niciunul dintre guvernele PSD/ALDE, nici cel actual, nu au facut nimic pentru a ajuta in mod real Republica Moldova sau pentru a o apropia de Uniunea Europeana.Acest lucru este foarte grav si va explic de ce: mereu cand Republica Moldova a facut pasi de apropiere de UE, a facut-o fiindca a avut la Bucuresti un guvern credibil de partea ei.Pentru a se apropia de Uniunea Europeana, Republica Moldova are nevoie, la Bucuresti, de un guvern capabil sa mearga la celelalte state europene si sa spuna ca trebuie ajutata Republica Moldova. Sa spuna: acesta este sprijinul pe care trebuie sa il acordam Republicii Moldova: a, b, c - sa vina cu propuneri concrete.Atata vreme cat la Bucuresti nu este un guvern interesat de Republica Moldova si un guvern care sa aiba credibilitatea necesara in relatia cu celelalte tari europene, pe care sa le convinga sa investeasca niste capital politic in Republica Moldova, atunci potentialul relatiei dintre Republica Moldova si Uniunea Europeana nu poate fi pe deplin fructificat.Eu insumi m-am distantat si am condamnat prima reactie a ministrului Afacerilor Externe Teodor Melescanu. Cand esti ministru al Afacerilor Externe, nu ai voie sa ai opinii personale.In plus, situatia a fost clara de la inceput: am avut un Parlament in Republica Moldova, constituit in mod legitim prin respectarea legilor tarii si a normelor internationale, un guvern investit in acord cu legile tarii, ca atare, oricine a cochetat cu Guvernul Filip, ramas ilegitim la putere, dovedeste ca nu respecta standardele democratice care se aplica in lumea libera in anul 2019.Ministrul Melescanu a fost una dintre aceste persoane.Am vazut ca vicepremierul Andrei Nastase a votat in favoarea intoarcerii Rusiei in Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei, am vazut si ca alti membri ai Parlamentului Republicii Moldova au votat impotriva, probabil ca au ei insisi nevoie de discutii acolo.Faptul ca, in cadrul blocului pro-european, au fost pozitii divergente arata sensibilitatea dosarului.Eu va spun direct: Federatia Rusa a invadat Crimeea in 2014, ilegal si contra tuturor normelor din dreptul international, aceasta invazie nu a fost retrasa, de aceea, exista sanctiuni din partea Uniunii Europene si e foarte bine sa existe, ele trebuie prelungite.