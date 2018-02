O comuna din Bistrita a semnat, in premiera, o "declaratie de unire" cu R.Moldova

Ziare.

com

Hotararea vine ca raspuns la un document similiar adoptat anul acesta de 34 de primarii din Republica Moldova.Primarul comunei Parva, Ioan Strugari, a declarat, marti, ca declaratia va ajunge la presedintele Romaniei, presedintele Senatului, presedintele Camerei Deputatilor, la Guvernul Romaniei, dar si la toti parlamentarii si politicienii care se pot implica in aceasta actiune."Vrem sa facem ceva pentru a marca cei 100 de ani de la Unire. Declaratia o vom transmite tuturor factorilor de decizie. Deja sunt politicieni care m-au contactat. Este un gest de solidaritate cu primarii din Republica Moldova.Eu am fost acolo, ei au fost aici, stiu ce se intampla acolo si cineva trebuie sa 'ia de coarne' acest taur al Unirii daca mai vrem sa avem hotare. Au fost si comentarii negative la acest subiect, in sensul ca noi nu avem inca apa si canal si de ce ne mai trebuie o responsabilitate cu Moldova, dar in 1918 la Unire, nimeni nu a tinut cont de aceste lucruri", a declarat primarul comunei Parva, Ioan Strugari.In declaratia adoptata de conducerea comunei Parva, se cere factorilor de decizie de la nivel national "sa faca tot ce le sta in putere pentru reintregirea tarii in Anul Centenar 2018"."Sa facem tot ce sta in puterea noastra pentru reintregirea tarii in anul centenar 2018. Generatia de azi are datoria morala de a lupta pentru aceleasi idealuri aparate cu pretul vietii lor de inaintasii nostri. Poporul roman nu poate sarbatori Centenarul Unirii fara o parte din teritoriile romanesti care au facut obiectul marii sarbatori de la Alba Iulia, in 1918.O sarbatoare adevarata a poporului roman poate avea loc in aceleasi conditii din 1918. Nu trebuie sa uitam suferintele trecutului, chinurile fratilor, parintilor si bunicilor nostri care au luptat pentru pamantul acesta romanesc, umiliti prin lagarele sovietice, de unde unii nu s-au mai intors.Mai mult, impotriva vointei lor, fratii nostri din Basarabia au fost rupti de la trupul patriei istorice din voia lui Hitler si a lui Stalin. Prin prezenta Declaratie, ne asociem demersurilor primarilor din Republica Moldova (Basarabia) de a lupta impreuna pentru recunoasterea valabilitatii actului Unirii citit de bistriteanul Iuliu Hossu, la 1 decembrie 1918. Ne exprimam dorinta de a sarbatori impreuna Centenarul Marii Uniri, fara ca pamantul romanesc sa aiba granita la Prut", se arata in declaratia adoptata de prima comuna din Romania care cere oficial unirea cu Republica Moldova.Pana acum, 34 de localitati din Republica Moldova au votat in consiliile locale Unirea cu Romania