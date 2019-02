Orheiul poate deveni Timisoara regimului Plahotniuc

Se inchide o fereastra de oportunitate

Niciun cuvant despre Romania nu se va auzi rostit la aceste alegeri. Romania primeste, de fapt, rasplata pentru ceea ce a construit cu truda in ultimii 10 ani, de la istorica alungare a lui Voronin din anul 2009. Adica pentru comicaria cu "sustinerea integrarii europene" a unui stat stapanit de cleptocratie si despotism.Aceste alegeri sunt dirijate, cu aprobarea si sprijinul Guvernului de la Bucuresti, de catre detinatorul puterii absolute de la Chisinau. Acesta este arbitrul unui meci de sah, desi el joaca "cu negrele" si controleaza in plus si turele si nebunii albului.Plahotniuc stapaneste atat partidul de guvernamant (Partidul Democrat), cat si partidul opozitiei pro-ruse (Partidul socialistilor), dar incurajeaza si jucatori minori precum Partidul Sor sau Partidul Nostru (al fugarului Renato Usatii).Adevarata Opozitie, inghesuita si hartuita, nu este sprijinita de nimeni in mod real, cu exceptia liberalilor lui Ludovic Orban, care s-a deplasat in mai multe randuri la Chisinau si care facepentru Blocul Acum in cadrul Partidului Popular European.Astfel incat, blocul ACUM, condus de catre Maia Sandu si Andrei Nastase, are de infruntat atat sicanele autoritatilor si vanatoarea online si TV (declansata de o armata bine hranita de troli), cat si indiferenta Occidentului (satul de a astepta o minune la Chisinau) si ostilitatea Bucurestiului.Nu a existat, probabil, decat in 2005 o conjunctura atat de urat mirositoare la niste alegeri din Republica Moldova.Aceste alegeri se indreapta spre un rezultat care va oripila orice om sanatos la cap: Parlamentul de la Chisinau va avea cam jumatate deputati socialisti pro-rusi, iar jumatatea cealalta se va imparti cumva intre partidul si "independentii" lui Plahotniuc si singura opozitie reala, blocul ACUM.Mai-marii de la Bucuresti si armata de ziaristi-strategi-analisti, lefegii pe mosia stapanului de la Hotelul Nobil, se vor minuna tamp de orientarea nostalgic-sovietica a electoratului de peste Prut si vor clama ingenuncherea Opozitiei in fata tronului lui Vladimir al III-lea, pentru salvarea unei inexistente alternative pro-europene.Unionistii liberali ai lui Mihai Ghimpu vor disparea din Parlament, dupa 10 ani, repetand cumva soarta trista a lui Iurie Rosca, alimentand indiferenta viitoare a romanilor. Se inchide, practic, o fereastra de oportunitate, deschisa in 2009, pentru unionistii din Romania sau pentru pro-occidentalii din Republica Moldova.Cu toate acestea, exista inca speranta, exista inca incredere ca ceva se va mai salva: prezenta in viitorul Parlament a unei opozitii reala si ferma, grupata in jurul Maiei Sandu si a lui Andrei Nastase, ar putea sa nu fie chiar atat de mica precum o proiecteaza Plahotniuc si mercenarii sai, de la Bucuresti sau de la Chisinau.Paradigma alegerilor din 24 februarie se regaseste concentrata in batalia pentru colegiul uninominal Orhei, desenat de catre politehnologii de la Hotelul Nobil pentru Ilan Sor. In acest colegiu, se va consuma una dintre putinele lupte electorale "pe bune".Colegiul respectiv a fost menit lui Ilan Sor. Acesta, pentru cine inca nu stie, este cel in numele caruia s-a furat 1 miliard de dolari din bancile moldovenesti in 24-25 noiembrie 2014, cu nici o saptamana inainte de precedentele alegeri parlamentare.Ilan Sor, impreuna cu grupul sau de firme, a fost identificat in raportul Kroll 2, al firmei de experti americani in investigatii financiare, drept principalul beneficiar al miliardului furat in 2014.Ilan Sor a furat acel miliard de dolari, cu complicitatea prim-ministrului de atunci Iurie Leanca, cel care a adus miliardul respectiv de la Banca Nationala la bancile comerciale devalizate.Pentru a intelege pe deplin furtul miliardului de dolari, sa observam ca, astazi, Iurie Leanca este "". Adica partenerul lui Sor la devalizarea bancilor cu a saptea parte a PIB-ului de atunci este pus de Vladimir Plahotniuc sa faca "integrare europeana".Credeti ca o exista cineva din Uniunea Europeana care sa nu inteleaga bascalia Chisinaului? Daca dintr-una din bancile sistemului central american (Federal Reserves) s-ar fi furat 1 miliard de dolari, s-ar fi declansat o vanatoare generala si universala impotriva devalizatorilor.In schimb, daca miliardul s-a furat din cel mai sarac stat european, de la cea mai saraca banca centrala europeana, hotii sunt numiti ministri sau sunt asteptati sa devina deputati alesi intr-un colegiu pentru ei desenat!Putine nume sunt mai urat mirositoare in Republica Moldova precum cel al lui Ilan Sor. Afacerist veros, vinovat de escrocherii majore si nenumarate, insurat cu o cantareata din Daghestan, cu nume de scena Jasmin (cu zece ani mai mare decat el!), populist precum un Mazare la puterea a saptea, care a cumparat voturile alegatorilor pentru Primaria Orheiului cu concerte gratuite in aer liber, cu cadouri nenumarate oferite orheienilor si cu cel mai de prost gust si tipator mod de viata al unei persoane publice.Sor este, de fapt, o combinatie rara de Dan Diaconescu, Borcea si Irinel Columbeanu, cu un puternic damf sovietic. Are pasaport moldovenesc de doar cativa ani, detine echipa de fotbal din Orhei (FC Milsami- nume inventat chiar de el), are pe mana operarea aeroportului din Chisinau si vorbeste foarte prost si rar limba romana, de altfel, neavand nici prea multi ani de scoala.Toate afacerile sale sunt din zona "gri": fotbal, duty-free etc. Ilan Sor a fost arestat preventiv, dar apoi a fost eliberat de regimul care are disperata nevoie de mascarici precum acesta.Cel cu care se lupta Sor este exact opusul acestuia din toate punctele de vedere.. Are studii in drept, facute la o facultate din Romania, are un masterat la Universitatea din Bucuresti si este unul dintre eminentii practicanti ai stiintei dreptului de peste Prut. Nu are afaceri personale, locuieste intr-o suburbie a Chisinaului.A fost primar independent al acelei suburbii, apoi a intrat in Partidul Liberal, unde a devenit deputat si ministru al Mediului. Este autorul sesizarii constitutionale care a facut ca limba oficiala a republicii sa revina la denumirea de "limba romana", dupa ce fusese pervers numita "limba de stat".Munteanu nu a fost niciodata acuzat sau banuit de coruptie si nu exista niciun adversar politic care sa nu-l respecte, datorita elegantei si maiestriei sale oratorice.Pozele cu familia lui Munteanu sunt de colectie, acesta avand patru minunate fetite si o sotie cel putin la fel de charismatica precum el. Iar numele pe care le poarta fermecatoarele fiice ale lui Valeriu Munteanu sunt cea mai frumoasa oda inchinata limbii romane in stanga Prutului: Camelia, Ilinca, Smaranda si Craita.Munteanu este un politician sobru si elegant, tot timpul imbracat ingrijit, niciodata vazut prin cluburi sau discoteci, in totala contradictie cu Ilan Sor, un obisnuit al cluburilor, un cheltuitor dupa moda ruseasca a oligarhilor risipitori.. In pofida logicii alegerilor uninominale care sunt menite a evita confruntarile directe intre personalitati din tabere opuse, la Orhei, Munteanu s-a incumentat sa il infrunte pe Sor.Astfel, al doilea cel mai detestat nume din stanga Prutului se vede silit sa lupte cu o personalitate la fel de ambitioasa si cel putin la fel de charismatica, desi in oglinda cu el.Daca Sor intruchipeaza perfect "", lipsit de identitate nationala, vorbitor de rusa si ignorant cu limba bastinasilor, incult, badaran, imbogatit in afaceri murdare, aflat in centrul unor retele mafiote, delapidatorul unui milard de dolari, Munteanu este exact opusul sau: vorbitor excelent de romana, distins, educat, familist, neimplicat in afaceri murdare, cu reputatie excelenta ca administrator public.Fizic, discrepanta dintre rotofeiul Sor, vesnic incruntat, cu falcute de sobolan si atleticul Munteanu, un obisnuit al curselor de maraton, este si mai evidenta.Iata de ce se afla la Orhei cheia dezlegarii unui viitor cu adevarat de tip occidental pentru moldoveni. Aici se poate dovedi ca aranjamentele de culise, colegiile decupate in favoarea clientilor politici, complicitatea bolnavicioasa dintre Plahotniuc, pro-rusul Dodon si oligarhul Sor, toate pot sa fie inutile in fata votului popular in favoarea celui ce a avut curajul sa infrunte ordinea sovietica.Curajul si determinarea outsider-ului Valeriu Munteanu pot incurca multe din planurile coteriei dirijate de la Hotelul Nobil si pot opri caderea intregii republici in prapastia fara de fund a incremenirii de tip sovietic.Orheiul poate deveni, la 24 februarie 2019, Timisoara Republicii Moldova, locul de unde sa reinceapa istoria si de unde sa triumfe dreptatea.