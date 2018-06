Orientarea Chisinaului catre Moscova sau Bruxelles este decisa astazi la urne

Ziare.

In primul tur al alegerilor, pe data de 20 mai, Andrei Nastase a obtinut 32,1% din voturi, in timp ce Ion Ceban a obtinut 40% din sufragii.Scrutinul anticipat a fost organizat dupa ce Dorin Chirtoaca, din partea Partidului Liberal (proeuropean), a demisionat din functia de primar al orasului pe fondul anchetarii sale intr-un dosar de coruptie, despre care fostul primar sustine ca este motivat politic."Am venit la vot pentru ca este responsabilitatea celor care tin la acest oras si tara. Am votat cu incredere, cu speranta, pentru un viitor mai bun la noi acasa. Am votat dupa propriile valori, am votat pentru adevar, pentru demnitate, pentru asumare, pentru ca doar asa putem fauri democratia, fauri statul de drept, asa vom fauri libertatea noastra", a declarat Andrei Nastase, care a venit insotit de sotia si fiica sa pentru a-si exprima votul, informeaza site-ul de stiri Unimedia.Inainte de a veni la sectia de vot, Ion Ceban a spus ca a trecut pe la biserica: "Am trecut in aceasta frumoasa zi, si cu ocazia unei mari sarbatori, pe la Biserica Sfintul Constantin si Elena", a scris candidatul Partidului Socialistilor din Republica Moldova pe Facebook.