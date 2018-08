Pana si premierul Republicii Moldova i-a trimis o scrisoare Vioricai Dancila in care semnaleaza probleme

Ziare.

Premierul moldovean mentioneaza ca la punctele de trecere a frontierei se inregistreaza o aglomerare excesiva, informeaza Radio Chisinau. Chiar daca au fost luate unele masuri speciale, controalele dureaza foarte mult timp, mai ales in perioada estivala, apreciaza el.In acest sens, Guvernul de la Chisinau face trimitere la un studiu privind evaluarea coridoarelor comerciale ale Republicii Moldova in care se arata ca timpul de asteptare la frontiera pentru marfurile care intra pe teritoriul Romaniei dureaza, in general, mult mai mult decat in toate celelalte puncte de trecere a frontierei ale UE., potrivit analizei.In acelasi timp, acest studiu efectuat de USAID arata ca frontiera dintre Republica Moldova si Romania reprezinta nu doar o granita intre doua tari, ci si frontiera externa a Uniunii Europene, cu un nivel sporit de control.Frontierele externe ale UE difera de majoritatea frontierelor nationale, reprezentand poarta de acces spre o zona cu 28 de tari si o populatie de peste o jumatate de miliard de oameni.Autorii aceluiasi studiu mai mentioneaza ca, pe parcursul ultimului deceniu, comertul exterior al Republicii Moldova se redirectioneaza spre Vest, motiv pentru care aceste probleme de trecere a frontierei devin tot mai evidente, potrivit Radio Chisinau.