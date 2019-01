Pericol de fraudare. Alegerile din Moldova, sub lupa UE si SUA

Istoricul derapajelor

Cine a furat startul campaniei electorale?

Cand institutiile statului sunt fidele guvernarii...

Tentativa de "cumintire" a observatorilor?

Pericol de fraudare a alegerilor

Sub lupa UE si SUA

Senzatia ca scrutinul parlamentar ar putea fi viciat este tot mai intensa si ea este amplificata de, castigate de liderul opozitiei, Andrei Nastase , dar si de comportamentul autoritatii electorale. In cadrul unui protest, Grupul de activisti civici "OccupyGuguta" a acuzat Comisia Electorala Centrala ca se comporta "ca un prieten fidel al guvernarii" prin faptul casi de satelitii acestuia: "organizeaza pretinsa caritate, dar de fapt fac agitatie electorala din bani dubiosi; cumparara voturi; fac concerte electorale, recurg la practici dubioase de colectare a semnaturilor, etc". CEC nu a comentat aceste acuzatii.Alegerile parlamentare se vor desfasura in Republica Moldova dupa regulile create de majoritatea parlamentara controlata de Partidul Democrat care, impreuna cu socialistii si popular-europenii, au schimbat sistemul electoral la 20 iulie 2017.(50 de deputati vor fi alesi pe liste de partid, iar 51 pe circumscriptii uninominale in baza votului majoritar intr-un singur tur) . Prin acest truc,- doar 3 circumscriptii au fost repartizate diasporei.Gestul Chisinaului s-a soldat cu. In consecinta, liderul PDM, Vlad Plahotniuc, a anuntat, in iulie 2018, ca guvernarea "va revedea reformele aflate in implementare" (conditionalitati ale UE), iar premierul Pavel Filip (si el fruntas PDM) a invinuit UE de esecul reformelor in justitia moldoveneasca. A urmat adoptarea unui set de legi controversate (legile privind amnistia capitalurilor si vanzarea cetateniei) care, in opinia expertilor,Asta dupa ce, in 2014, din sistemul bancar al tarii(ancheta stagneaza, iar raportul companiei americane "Kroll", care a investigat jaful, a fost secretizat), iar in septembrie 2016, guvernul controlat de PD a pus acesta povara pe umerii cetatenilor, prin transformarea banilor furati cu garantia Guvernului in datorie publica.Campania electorala in Republica Moldova inca nu a inceput. Partidele (candidatii) inca nu au voie sa faca agitatie electorala. Cu toate acestea,, inclusi pe lista electorala pe care PDM a prezentat-o autoritatii electorale. Candidatii de pe panouri promoveaza referendumul consultativ pentru reducerea numarului deputatilor de la 101 la 61 - un referendum initiat tot de PDM, care se va desfasura in aceeasi zi cu alegerile parlamentare, despre care unii analisti politici spun ca are drept scop bulversarea electoratului.Pe ultima suta de metri a mandatului actualului parlament,, deoarece se creeaza confuzie.La fel, presedintele Igor Dodon , liderul de facto al socialistilor (care a anuntat ca nu va participa la alegerile parlamentare), apare pe panouri publicitare promovand acelasi slogan pe care PSRM il foloseste in ziarele de partid pentru a-si promova candidatii, iar Comisia Electorala Centrala a respins ca fiind neintemeiata contestatia opozitiei in acest sens.In paralel, exponentii partidelor impart "pomeni electorale" pe la casele oamenilor si se lasa fotografiati alaturi de amaratii carora le-au adus cate un sac cu varza, mere, sfecla rosie si morcovi, iar pe internet au aparut dovezi despre oferirea de beneficii inclusiv in schimbul semnaturilor in favoarea anumitor candidati.La nivel oficial,, iar mai nou acesta s-a apucat sa promita ajutoare cu ocazia Pastelui, indemnizatii de 10 euro pentru copii si mai multi bani pentru lemne de foc la batrani - asta in conditiile in care toate acestea ar urma sa fie decise poate de urmatorul guvern. "Suntem siguri ca aceste proiecte vor fi continuate de viitorul Parlament, unde cu siguranta PDM va avea un rol decisiv", se declara convins vicepresedintele PDM, Andrian Candu.Recent, Comisia Electorala Centrala a publicat pe pagina sa declaratiile de avere ale candidatilor PDM, inclusiv a, presedintele Parlamentului care si-a incheiat mandatul. La cateva ore de la publicare, declaratiile au disparut de pe site, iar ulterior au reaparut fara informatiile despre bunurile de pret si numerarul detinut de candidati.La 10 ianuarie 2019, Asociatia "Promo-Lex" a prezentat al doilea raport al Misiunii de observare a alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 - un raport ce viza inclusiv cadourile impartite alegatorilor de catre PDM, PSRM si "Partidul Sor" in perioada sarbatorilor de iarna. Raportul l-a iritat pe membrul Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, care i-a cerut presedintei CEC, Alina Russu, sa convoace conducerea asociatiei pentru explicatii, deoarece, in opinia sa, "astfel de rapoarte sunt o interferenta in procesul electoral si influenteaza nepotrivit alegatorii".La 14 ianuarie, cei de la Asociatia "Promo-Lex" au fost invitati si s-au prezentat la CEC pentru a da explicatii. La finalul discutiilor, CEC a anuntat ca "Promo-Lex" poate sa prezinte in continuare rapoarte privind incalcarile candidatilor la alegeri.La 17 ianuarie, PDM a anuntat ca a trimis corpului diplomatic din tara, observatorilor OSCE, dar si finantatorilor directi ai "Promo-Lex" o analiza referitoare la rapoartele false de monitorizare electorala ale "Promo-Lex".Iar la 21 ianuarie, seara, jurnalistii au primit un comunicat de la PDM in care se mentioneaza ca vicepresedintii partidului, Vladimir Cebotari si Sergiu Sirbu, au avut o intrevedere cu administratia "Promo-Lex" "intr-o atmosfera de respect reciproc" la care "vicepresedintii PDM au sugerat "Promo-Lex" sa utilizeze formulari mai exacte si mai putin interpretabile in comunicarea publica, iar reactiile si pozitiile institutiilor publice sa fie luate in calcul de catre "Promo-Lex"".Urmare a reactiilor publice aparute, directorul "Promo-Lex", Ion Manole, a dat asigurari ca Misiunea de observare va continua sa monitorizeze alegerile si procesele democratice din Moldova si ca Asociatia "Promo-Lex" nu va admite ingerinte din afara in activitatea Misiunii sau a organizatiei.Prezenta la Bucuresti la dezbaterea despre Republica Moldova "De la furtul miliardului la furtul alegerilor", organizata de Fundatia Universitara a Marii Negre, presedinta Partidului Actiune si Solidaritate,: "Guvernarea de la Chisinau nu are sprijin popular, dar exponentii acesteia isi doresc foarte mult sa ramana la putere si sunt gata sa comita orice abuz pentru a se mentine acolo".Potrivit ei, "- oamenilor le este frica sa vorbeasca despre partidele pe care le sprijina, le este frica sa se implice... Oamenii ajung la inchisoare pentru ca nu impartasesc viziunile politice ale autoritatilor", a spus lidera opozitiei.Pe de alta parte, Andrian Candu sustine ca opozitia incearca sa creeze perceptia ca alegerile parlamentare vor fi fraudate, pentru ca in final ele sa nu fie recunoscute. "Asta inseamna ca va fi haos. Asta inseamna ca dupa o perioada de trei ani de stabilitate politica si economica in care s-a reusit sa faca drumuri, sa majoreze salarii si pensii - va urma o perioada de haos (...), deoarece nu va exista un guvern. (...) Este in interesul nostru, al PDM, ca aceste alegeri sa fie libere, corecte, sa fie organizate bine si sa fie recunoscute intr-un final de toti jucatorii, atat pe interior, cat si pe exterior, deoarece noi consideram ca noi vom obtine un rezultat bun", a conchis Candu.Departamentul de Stat al SUA a chemat autoritatile din Republica Moldova sa intreprinda toate masurile pentru a asigura un, in cadrul alegerilor parlamentare din 24 februarie, "precum si un rezultat transparent care sa respecte vointa alegatorilor".La randul sau, seful Delegatiei UE la Chisinau, Peter Michalko, a mentionat ca alegerile parlamentare din februarie reprezinta "". Potrivit lui, este extrem de important de monitorizat si perioada postelectorala, mai ales dupa invalidarea alegerilor in Chisinau in 2018: "Este foarte important ca vointa oamenilor, exprimata la alegeri, sa fie respectata", a reiterat Michalko intr-un interviu pentru Europa Libera.El a reamintit si motivele care au condus la suspendarea asistentei macrofinanciare de catre UE: "In Memorandumul despre asistenta macrofinanciara au fost introduse preconditii politice. Ele au fost introduse exact dupa nerespectarea recomandarilor institutiilor internationale in ceea ce priveste schimbarea sistemului electoral".