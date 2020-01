Plahotniuc are interdictie de intrare in SUA din cauza implicarii in acte de coruptie

Ziare.

com

"In calitatea sa oficiala, Plahotniuc a fost implicat in acte de coruptie care au subminat statul de drept si au compromis grav independenta institutiilor democratice din Republica Moldova", se arata in comunicatul diplomatiei americane.Interdictia se aplica lui Vlad Plahotniuc, sotiei sale Oxana Childescu, fiului sau Timofei Plahotniuc si copilului minor al lui Plahotniuc."Actiunea de astazi trimite un semnal puternic ca Statele Unite nu tolereaza coruptia si sunt alaturi de poporul Republicii Moldova in lupta sa contra coruptiei. Departamentul de Stat va continua sa-si foloseasca autoritatea pentru a promova tragerea la raspundere a celor vinovati de coruptie in aceasta regiune si la nivel global", adauga comunicatul citat.Vlad Plahotniuc a fugit din Republica Moldova in ziua cand guvernul condus de Pavel Filip si-a anuntat demisia. Plahotniuc a scris intr-o postare pe social media ca "are nevoie de timp pentru a-si securiza familia", insa nu a mentionat tara in care se afla.Controversatul om de afaceri, despre care s-a spus ca tinea sub control principalele institutii ale statului din Republica Moldova, a fost dat in cautare internationala si interstatala de catre Centrul National Anticoruptie din Chisinau dupa ce nu s-a prezentat la politie in urma aplicarii arestului preventiv, conform Unimedia.