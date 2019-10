Plahotniuc e suspect de spalare a banilor in proportii deosebit de mari. Procurorii il cheama la audieri, dar el e in continuare fugit din tara

Ziare.

Cauza penala in privinta acestuia a fost pornita, potrivit procurorilor anticoruptie, pe 23 septembrie 2019.Procurorii i-au trimis acestuia o citatie, anunta TV8 "Institutia recurge la aceasta notificare publica avand in vedere ca nu exista, deocamdata, o alta cale de informare a cetateanului Vladimir Plahotniuc privind citarea sa in fata procurorului. Totodata, Procuratura Anticoruptie atrage atentia in privinta respectarii principiului de prezumtie a nevinovatiei in privinta cetateanului Vladimir Plahotniuc.Acest drept fundamental prevede ca persoana acuzata de savarsirea unei infractiuni este prezumata nevinovata atata timp cat vinovatia sa nu-i va fi dovedita, in modul prevazut de Codul procedura penala, intr-un proces judiciar public, in cadrul caruia ii vor fi asigurate toate garantiile necesare apararii sale, si nu va fi constatata printr-o hotarare judecatoreasca de condamnare definitiva", a transmis Procuratura Anticoruptie.Conform procuraturii, Plahotniuc este asteptat la audieri miercuri, 9 octombrie, la ora 10:00, la sediul PA.Trebuie mentionat ca Plahotniuc nu se afla in Republica Moldova in prezent, fiind dat in urmarire internationala si de Rusia, dar si de tara sa. Pe 24 iunie, el a anuntat ca demisioneaza de la conducerea Partidului Democrat din Republica Moldova . In iulie, a renuntat si la mandatul de deputat.