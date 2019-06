Plahotniuc isi retrage partidul de la guvernare

Ziare.

Anuntul, citat de Deschide.md si de Agora.md, a fost facut de democratul Vladimir Cebotari,care afirma ca este singurul lucru care poate fi facut la ora actuala."Avand in vedere lipsa deschiderii spre dialog, si pentru a debloca criza in care se afla tara, PDM a decis retragerea de la guvernare prin demisia Guvernului Filip.Sarcina preluarii in legalitate a Guvernului ramane a fi rezolvata de binomul PSRM si ACUM, creat de Igor Dodon si partidele pro-europene", a declarat vicepresedintele PDM, citat de Deschide.md.Democratul a mai adaugat ca cel mai probabil se va ajunge la alegeri anticipate "mai devreme sau mai tarziu".La Chisinau functioneaza, de o saptamana, doua Guverne, dupa ce Parlamentul a decis sa o investeasca pe Maia Sandu in functia de premier, iar aceasta a depus juramantul.In acelasi timp, insa, Curtea Constitutionala a declarat neconstitutional decretul de numire in functie, iar fostul premier Pavel Filip a fost numit de CC in functia de presedinte interimar, acesta anuntand ca dizolva Parlamentul si vor avea loc alegeri anticipate in data de 6 septembrie.In timp ce UE si Rusia au declarat ca recunosc oficial Guvernul Maia Sandu, Romania, care detine presedintia UE, a avut reactii slabe si ezitante, evitand initial sa recunoasca legitimitatea Guvernului Maia Sandu.Vineri insa, consilierul prezidential pentru politica externa Bogdan Aurescu a mers la Chisinau, in contextul evolutiilor politice recente din Republica Moldova.Vizita de lucru a fost anuntata, vineri dimineata, de Administratia Prezidentiala.Din delegatia condusa de Aurescu fac parte si Dan Neculaescu, secretar de stat pentru relatii cu vecinatatea estica si relatii multilaterale la nivel global in cadrul Ministerului Afacerilor Externe roman, si Daniel Ionita, ambasadorul Romaniei in Republica Moldova.