Plahotniuc s-ar afla in Miami, dupa ce-a fugit din R. Moldova: Cheltuie banii cetatenilor batjocoriti, saraciti (Video)

Ziare.

com

Ipoteza a fost lansata de deputatul Chiril Motpan, pe pagina sa de Facebook, acesta postand si fotografii si un filmulet."Plahotniuc este, deocamdata, in libertate. Isi odihneste madularele pe cele mai luxoase plaje din lume. La cate miliarde de dolari a furat, caderea de pe tronul Moldovei nu l-a afectat prea tare, se pare. Impreuna cu familia, se bucura de placerile vietii. Si anul acesta a ales sa se odihneasca pe plajele cu nisip auriu din Miami, acolo unde a fost surprins de un conational la sfarsitul lunii iunie.S-a cazat intr-un hotel de cinci stele, in apartamente imparatesti, pentru ca asa ii sta bine unui 'hot in lege'. Cateva poze fugare, un filmulet cu o durata de doar cateva secunde... Este de inteles precautia autorului. Sa te apropii de Plahotniucul flancat de cativa bodyguarzi, trebuie sa fii foarte curajos", se arata in postarea citat de Unimedia.info Deputatul continua dand detaliile unei alte excursii pe care Plahotniuc ar fi facut-o la Miami, acum 2 ani."Miami este, fara indoiala, statiunea preferata. Aici, spun sursele noastre, Plahotniuc s-a odihnit si in 2017. Impreuna cu cativa ortaci din partidul democrat, a inchiriat ultimul etaj, cu piscina, in The Setai Miami Beach, achitand pentru sejur circa 700.000 de dolari in numerar! Si nu a achitat el, Plahotniuc nu lasa urme, ci V. N., unul din servitorii devotati. Plahotniuc poate irosi, fara niciun regret, milioane de dolari pentru propriile placeri pentru ca nu-i cheltuie pe ai lui. Pentru ca nu sunt munciti.Ii cheltuie pe ai cetatenilor batjocoriti, saraciti si inglodati in datorii pentru zeci de ani inainte. Nu are remuscari si nici nu-si bate capul de acei care mai cred ca maharul de Grozesti va reveni pe cal alb. Va reveni, dar...doar in catuse. Plahotniuc mai este in libertate, spre deosebire de Gheorghe Petic, care suporta consecintele regimului criminal. Plahotniuc se bucura de placerile vietii. Deocamdata.Si este atent la fiece fosnet de frunze. Isi suspecteaza apropiatii de infidelitate. Stie ca va fi tradat. Iar un judecator onest va emite, mai devreme sau mai tarziu, un mandat de arest pe numele sau. Si va fi adus, incatusat, in fata unei instante libera si independenta. Pentru ca dreptatea invinge intotdeauna", a mai precizat Motpan.