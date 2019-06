Plahotniuc va primi azil in Romania? Cum raspunde ministrul nostru de Externe

Mesajul lui Plahotniuc

"Nu stiu ce se va intampla. De obicei, in Romania nu sustinem persoane, ci partide si institutii. Nu au fost discutii in aceasta privinta, in niciun moment", a replicat Melescanu, citat de Digi24.El a fost intrebat de soarta lui Plahotniuc in timpul vizitei sale la Luxemburg, la Consiliul de Afaceri Externe al Uniunii Europene Politicianul moldovean este dat in urmarire internationala si de Rusia, dar si de Republica Moldova Informatia a fost confirmata de vicepremierul rus, dupa declaratii in acest sens facute de omologul sau moldovean, Andrei Nastase Partidul Democrat din Republica Moldova a anuntat, vineri, ca se retrage de la guvernare, in contextul crizei politice de la Chisinau . Ulterior, luni, liderul formatiunii, Vladimir Plahotniuc a transmis primul mesaj dupa ce a parasit tara."Decizia de a ne retrage de la guvernare si a merge in Opozitie inseamna o noua etapa pentru PDM, una care ne va permite sa putem lucra mai mult asupra modului nostru de a face politica, sa lasam intr-o parte ceea ce nu a functionat bine si sa venim cu noi idei si actiuni", a scris pe Facebook Vladimir Plahotniuc.El a invocat si nevoia de a-si proteja familia drept unul dintre motivele pentru care a parasit tara."Familia mea are nevoie mai mult ca oricand sa fiu langa ea si eu voi sta cat este necesar, pentru ca sa treaca cu bine peste aceste momente si sa se simta in siguranta. Este dreptul meu sa iau toate masurile pentru a ma proteja si a-mi proteja familia sau oamenii apropiati, asa cum cred ca e mai bine pentru ei. In aceasta perioada, Moldova nu este o tara sigura, iar asta nu din cauza posibilelor dosare inventate de oponenti, dar din cauza unora care isi doresc sa o preia cu forta", a mai spus Plahotniuc.Politicianul moldovean, cunoscut pentru legaturile sale cu Rusia, are doi copii care traiesc in Elvetia . De asemenea, el detine mai multe proprietati in Tara Cantoanelor, potrivit presei de peste Prut.Plahotniuc a mai spus, in postarea respectiva, ca planul sau este sa construiasca o Opozitie activa la Guvernul Maiei Sandu, chiar daca momentan nu se mai afla in R.Moldova."Pana voi reveni acasa, am discutat in aceste zile cu colegii ce trebuie facut pentru ca Partidul Democrat sa activeze cat mai eficient mai departe. Am stabilit ca vom face o opozitie activa si nu vom permite preluarea Republicii Moldova de catre grupari de interese din afara tarii", a adaugat acesta.