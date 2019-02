Planul lui Dodon de federalizare a Republicii Moldova: doua state cu armate, moneda si ministere separate si revenirea la grafia chirilica

Ziare.

com

Vlad Lupan, fost ambasador si reprezentant permanent al Republicii Moldova la Natiunile Unite, a facut public acest plan al lui Igor Dodon pe care spune ca l-a primit de la unul dintre participantii la Conferinta de securitate de la Munchen, desfasurata in weekendul trecut.Planul lui Igor Dodon presupune o divizare a Republicii Moldova in doua subiecte juridice, cu armate, monede si ministere separate. Proiectul revine la propunerea din Memorandumul Kozak cu privire la existenta unui parlament bicameral, la includerea reprezentantilor Tiraspolului in guvernul Republicii Moldova, in sistemul judiciar al republicii si la Curtea Constitutionala. Cu toate acestea, proiectul nu mentioneaza deloc daca oficiali moldoveni ar putea fi inclusi in structurile de decizie transnistrene.Totodata, proiectul presedintelui moldovean mai propuneVlad Lupan avertizeaza ca documentul lui Dodon este 'periculos' pentru Republica Moldova si a aparut dupa o serie de vizite ale sefului statului la Moscova, unde s-a intalnit cu Dmitri Kozak, la ora actuala reprezentantul special al presedintelui rus Vladimir Putin 'pentru dezvoltarea relatiilor comerciale si economice cu Republica Moldova'.Faptul ca Igor Dodon a prezentat acest plan de federalizare a Republicii Moldova la Conferinta de securitate de la Munchen a fost dezvaluit miercuri de catre reprezentantul blocului ACUM (Partidul Platforma Demnitate si Adevar -PPDA- si Partidul Actiune si Solidaritate -PAS), Igor Munteanu, fost ambasador in SUA, conform Radio Chisinau.In replica, presedintele Igor Dodon a declarat ca a prezentat la Munchen un concept numit 'Pachetul comprehensiv pentru Moldova', dar a evitat sa dea detalii despre document, spunand ca acest 'concept va fi publicat dupa 24 februarie', adica dupa alegerile parlamentare de duminica.Ziarul National publica o parte din acest document, a carui copie a fost obtinuta de catre Vlad Lupan. Proiectul dat publicitatii este redactat in limba rusa si se intituleaza 'Parametrii de baza ai modelului de reglementare transnistreana'.