Premierul de la Chisinau: "Omuletii verzi" pot invada si Piata Victoriei din Bucuresti

Ziare.

com

Ion Chicu a comentat astfel, intr-un interviu acordat postului de radio Europa Libera, afirmatiile unor experti in securitate de la Chisinau, potrivit carora constructia unui aeroport la Balti (nordul republicii) comporta o serie de riscuri pentru securitatea Republicii Moldova, cum ar fi o invazie a "omuletilor verzi", adica a militarilor rusi fara insemne, ca in Crimeea, informeaza portalul Deschide.md."Haideti sa fim seriosi, "omuletii verzi", daca vor sa vina - dar asta e asa o discutie sterila - vor ateriza unde isi doresc, chiar si in Piata Victoriei. Ce trebuie sa le faci aeroport ca ei sa vina? Sau unde au fost, ei au aterizat pe aeroporturi? (...) Noi vorbim despre lucruri serioase, vorbim de dezvoltarea infrastructurii Republicii Moldova. Ori fara infrastructura - fie drumuri, aeroporturi, cai ferate - nu avem cum sa iesim din situatia in care suntem", a afirmat premierul Chicu."Daca e vorba de securitate, oare cineva crede la modul serios ca noi o sa luptam cu nu stiu ce parasutisti, cu trupe de desant sau cu oricine altcineva? Noi avem, bineinteles, acorduri, securitate, nu asa se apara o tara...Despre ce discutam noi? Despre lucruri chiar uneori hilare, nu va suparati...", a insistat Ion Chicu."Am auzit si eu istoria asta cu ''omuletii verzi', ''albastri' sau nu stiu de care culoare. Ce daca noi mai avem un aeroport, riscul ca ''omuletii verzi' sa aterizeze acolo este mai mare? De ce nu ar ateriza la Chisinau?", s-a intrebat el retoric.Sintagma "omuletii verzi" desemneaza soldati rusi imbracati in uniforme fara insemne care au aparut pentru prima oara in timpul anexarii peninsulei ucrainene Crimeea in 2014, cand au ocupat si blocat aeroportul din Simferopol (centrul administrativ al peninsulei), majoritatea bazelor militare din Crimeea si parlamentul din Simferopol. Tot ei au asigurat conditiile de organizare a referendumului, la care majoritatea locuitorilor peninsulei s-au pronuntat pentru "alipirea la Rusia", un referendum nerecunoscut de catre comunitatea internationala.