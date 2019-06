Premierul Maia Sandu: "R. Moldova ramane pe parcursul european, procesul devine ireversibil". Chisinaul cere ajutorul Bucurestiului Interviu

In Romania a starnit o mare nedumerire alianta dvs cu socialistul Dodon, omul Moscovei, de unde suspiciunea ca "acumistii" s-ar fi vandut rusilor. Care e explicatia dvs?

De ce fortele proeuropene si partenerii occidentali au dorit plecarea lui Plahotniuc e usor de inteles. Dar e mai greu de inteles si ridica suspiciuni motivul pentru care Rusia a sustinut demersul. De ce ar fi dorit Moscova sa scape de Plahotniuc?

Cum va explicati ca Plahotniuc a depus armele brusc, dupa ce vreme de cateva zile parea decis sa reziste?

Credeti ca dl Plahotniuc va mai reveni in Republica Moldova?

Dupa cum spuneati, in urma lui Plahotniuc a ramas sistemul lui de putere la nivelul tuturor institutiilor. Cum puteti guverna cu oamenii lui Plahotniuc in pozitii cheie, din ministere, din justitie, din CNA? Simtiti deja sabotaje?

Ati vorbit despre modificarea legii in cazul procurorului general. Si probabil ca veti mai avea nevoie si de alte modificari legislative pentru dezoligarhizare. Dar credeti ca socialistii, fara de care nu aveti majoritate, vor o justitie de tip european, un autentic stat de drept?

Deci nu schimbari rapide de tipul "pleaca ai vostri, vin ai nostri", ci prin concursuri, un sistem meritocratic?

Vorbeati de planul comun cu socialistii pentru dezoligarhizare, care reprezinta un fel de terapie intensiva. Dar mai departe, cu Dodon alaturi cum veti putea garanta parcursul proeuropean al RM?

Care este situatia din punct de vedere economic? Se vorbeste despre gauri uriase, despre despre bani care dispar?

Sprijinul UE ar putea fi reluat, inteleg, in toamna. Rezistati pana atunci?

Ati inceput discutiile cu FMI?

Exista vreun risc sa intrati in colaps, sa nu mai puteti plati salarii, pensii, cheltuielile curente ale statului?

Sunteti sub o mare presiune mediatica, presa e controlata in continuare covarsitor de Plahotniuc, sunteti calomniata in fel si chip, la fel intreg Blocul ACUM. Nu va temeti ca presiunea aceasta mediatica va poate distruge politic?

Care considerati ca e principala provocare a mandatului dvs in perioada care urmeaza?

Care sunt principalele trei prioritati in perioada care urmeaza?

Simtiti ca oamenii au speranta, simtiti un nou suflu?

Un val mare de asteptare te poate duce unde trebuie sau te poate distruge, daca nu hranesti aceasta asteptare. Este pericolul si pentru opozitia de la Bucuresti.

Deci primul lucru pe care sperati sa-l livrati asteptarilor populatiei tine de justitie?

Autoritatile de la Bucuresti au avut o atitudine ambigua in criza de la Chisinau, de la ezitare pana la sustinere pentru Plahotniuc. Cum ati perceput dvs conduita Bucurestiului?

Ce asteptati sa se intample?

Inteleg ca inca nu a venit un ajutor concret. Sunteti la faza dorinta si asteptare.

Ziare.

com

Maia Sandu a explicat de ce alianta, pe care o califica drept nefireasca, cu socialistii lui Igor Dodon era inevitabila, care este acum situatia in R Moldova, care sunt sabotajele vechiului regim, dar si care sunt prioritatile si primele realizari pe care guvernul pe care il conduce le poate livra.- Parteneriatul nefiresc cu socialistii a fost singura optiune pentru noi ca sa scapam de regimul lui Plahotniuc. Altfel deveneam o tara fantoma.- Plahotniuc a lasat puterea dupa mesaje si publice, si mai putin publice, probabil, din partea Occidentului, sub presiune interna si externa.- Plahotniuc controleaza in continuare oameni din anumite institutii publice, din justitie si incearca sa submineze noua guvernare.- Simtim sabotaje in special din partea justitiei, cazurile de mare coruptie nu sunt cercetate.- Avem un plan concret de dezoligarhizare, trebuie sa curatam procuratura, sa modificam componenta CSM, sa schimbam conducerea Curtii supreme de justitie, sa organizam concursuri transparente pentru functiile publice.- Nu stim cat va dura alianta cu Dodon. Daca vom ajunge la anticipate, ele vor fi in baza sistemului electoral proportional, vor fi libere si corecte pentru ca vor fi organizate de acest executiv.- Suntem convinsi ca vom reusi destul de repede sa restabilim finantarea externa, in special din partea UE.- Trebuie sa facem un management al asteptarilor. Este o provocare majora sa le explicam oamenilor cum se face reforma justitiei si sa reusim sa preintampinam toate actiunile subversive ale fostului regim- Imi doresc foarte mult sa stabilim relatii foarte bune cu Bucurestiul. Riscurile pot fi depasite daca actualul guvern va demonstra repede rezultate bune. Si autoritatile de la Bucuresti ne pot ajuta sa reusim.Stim ca mai multa lume e ingrijorata de acest parteneriat intre blocul ACUM si Partidul socialistilor.intre o forta autentic proeuropeana si un partid care isi doreste o relatie mai stransa intre R Moldova si fortele de la Kremlin. Dar, mai toxic decat oricare alt regim de la independenta incoace.Regimul Plahotniuc a anulat alegeri, a hartuit oameni de afaceri, functionari publici, nu mai vorbesc de activisti civici si Opozitie, a manipulat campanii electorale, un regim extrem de corupt, din cauza caruia au plecat foarte multi oameni.Nu pot sa spun exact de ce Rusia a sprijinit alianta nefireasca intre socialisti si o forta autentic proeuropeana, care vorbeste deschis despre faptul ca Republica Moldova trebuie sa devina intr-o zi membru UE. Pot formula doar o opinie si anume ca Rusia stie foarte bine ca, ceea ce ar fi patit si Partidul socialistilor.Probabil unul dintre motive a fost sa pastreze un partid care are relatii mai stranse cu Kremlinul si s-a gandit ca el va rezista daca va intra intr-o coalitie cu noi.N-a fost usor, a fost o saptamana in care s-au dus discutii,. A fost si presiunea publica. Noi am anuntat inainte ca ei sa se declare in Opozitie ca vom organiza un mars al poporului care sa demonstreze sprijinul popular pentru noul guvern. Probabil ca presiunea interna si presiunea externa i-au determinat sa se recunoasca in Opozitie.Cu siguranta are planuri pentru Republica Moldova in continuare, planuri care tin doar de propriile lui interese. El, din justitie, din procuratura si evident ca incearca sa submineze noua guvernare. Probabil isi face planuri sa revina si depinde de noi cat de repede ne vom misca in implementarea planului de dezoligarhizare a tarii, de eliminare a oamenilor pe care Plahotniuc inca ii controleaza si de construire a unor institutii independente care sa nu fie controlate nici de Plahotniuc, nici de vreun alt politician care ar vrea sa repete experienta acestuia.Da,, pentru ca sunt cazuri de mare coruptie care trebuie imediat cercetate, iar procurorul general si cei care conduc alte institutii din sistemul judiciar nu intreprind nimic. Suntem doar noi, cei din guvern, care incercam sa investigam aceste cazuri, dar nu este neaparat domeniul nostru de activitate.Ceea ce trebuie sa facem imediat este. Daca nu vrea, vom modifica legea ca acest lucru sa fie posibil. TrebuieParteneriatul politic semnat de Blocul ACUM si socialisti are la baza un. Am semnat cu totii niste angajamente concrete si deja se voteaza in Parlament in baza acestor angajamente. Cateva legi au fost deja votate. Urmeaza si alte elemente ale acestui plan.Cel mai important este acum, care sa implementeze legile, reformele despre care vorbim.Cu certitudine. Cel mai mare esec al R Moldova de la independenta incoace a fost faptul ca. Acum avem o fereastra de oportunitate si trebuie sa folosim aceasta sansa pentru a aduce in fruntea institutiilor oameni independenti de interese economice si politice, buni profesionisti, care sa aiba curajul sa initieze procesul de curatare a sistemului si sa consolideze institutiile.Nu avem certitudinea ca acest parteneriat va dura suficient de mult incat sa avansam destul de mult in implementarea angajamentelor noastre din Acordul de Asociere cu UE. La baza activitatii guvernului sta Acordul de asociere si in programul de activitate cele mai importante puncte se refera la angajamentele noastre din Acordul de asociere.In acelasi timp, chiar daca admitem ca am putea ajunge la momentul in care nu va exista suficient sprijin parlamentar pentru actiunile guvernului, cel putin stim caAvem de investigat multe tranzactii suspecte, multe privatizari facute cu incalcari grave, inclusiv concesionarea Aeroportului Chisinau, privatizarea Air Moldova, a autogarilor de pe teritoriul R Moldova. La bugetul de stat sunt niste probleme pentru ca guvernul precedent a facut angajamente de cheltuieli fara sa se asigure ca exista si surse de venit pentru a le acoperi. Discutam cu partenerii si suntem convinsi ca, in special din partea UE, astfel incat sa reducem aceste gauri in buget care exista.Cred ca rezistam. Sunt mai multe lucruri pe care trebuie sa le facem, in primul rand sa reluam programul cu FMI si imediat putem conta si pe bani din partea UE, Bancii Mondiale si a altor finantatori straini.Asteptam misiunea FMI saptamana viitoare.. In toamna am putea avea anumite perioade scurte de timp in care veniturile sa fie mai mici decat necesarul de cheltuieli, dar suntem optimisti sa restabilim finantarea externa suficient de repede pentru a depasi aceste probleme.Noi ne dorim sa avem un mediu concurential pe piata media. Am discutat cu reprezentantii institutiilor mass-media saptamana trecuta. Problema cea mare este Consiliul Audiovizualului care este controlat in continuare de oamenii lui Plahotniuc si el nu reglementeaza piata asa cum cere legea. Avem si o problema cu Consiliul Concurentei cotrolat de fosta guvernare.Piata publicitatii e monopolizata, motiv pentru care presa independenta se descurca financiar foarte greu. Daca vom rezolva acceste probleme, vom putea conta si pe o prezentare mai obiectiva a lucrurilor, inclusiv a activitatii guvernului.Sunt asteptari foarte mari ale oamenilor si poate ca. Poate promova initiative legislative in acest sens, dar reforma justitiei va dura., inclusiv pornind de la experienta Romaniei. Si sa reusim sa preintampinam toate actiunile subversive ale fostului regim care isi propune sa ne discrediteze.Oamenii asteaptasau macar pe cele cu impact major asupra bugetului de stat, asupra economiei ca sa putem redirectiona banul public unde e nevoie. E importantca sa scoatem tara din izolare si, pentru oamenii care se descurca greu si au nevoie de sprijin.Da, dupa cativa ani, in sfarsit,. Am avut mai multe discutii inclusiv cu primarii pe care nu i-a mai auzit de trei ani de zile sa vorbeasca in spatiul public despre problemele lor, sa se planga de guvernare, sa vina cu propuneri. Am pomenit despre intalnirea cu reprezentantii presei.Stim camai ales in raport cu lucrurile care nu tin neaparat de executiv, referitor la ceea ce trebuie sa se intample in justitie, unde e cea mai complicata situatie.De aceeain care sa invit experti din afara, inclusiv din Romania, cu care sa ma sfatuiesc in privinta lucrurilor pe care putem sa le facem imediat pentru a incepe schimbarile in justitie. A confirmat dna Laura Stefan, am facut o invitatie pentru dl Danilet, pentru specialisti din Ucraina si din Georgia.Bineinteles.Stiu ca au existat si politicieni care ne-au sprijinit imediat si le suntem recunoscatori, au fost declaratii in care se exprimau mai multe ingrijorari privind ceea ce se intampla la Chisinau. Dar cel mai important este ce se intampla de acum.Eu imi doresc foarte mult, sunt proiecte la care vreau sa lucram impreuna, sa avansam in implementarea proiectelor care tin de asigurarea sustenabilitatii furnizarii resurselor energetice, care tin de constructia autostrazii si asa mai departe.Imi doresc foarte mult sa discut cat de curand posibil cu autoritatile de la Bucuresti cum ne pot ajuta la modul practic. ChiarA fost o invitatie din partea dnei prim-ministru, dar e devreme pentru mine sa plec din tara in aceasta situatie complicata. Dar ministrul de Externe si pentru integrare europeana, colegul meu Nicu Popescu, va ajunge la Bucuresti in urmatoarele zile si imi doresc sa ajung si eu in urmatoarele saptamani pentru a pune bazele acestei relatii.