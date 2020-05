Premierul de la Chisinau: Medicii romani au oportunitatea sa invete de la medicii nostri cum se trateaza coronavirusul

Ziare.

"Vreau sa remarc ajutorul pe care Republica Moldova l-a primit saptamana trecuta din partea mai multor tari sub forma de echipamente de protectie medicale, medicamente etc. Remarc aici vizita de saptamana trecuta a ministrului Afacerilor Externe si Comertului a Ungariei la Chisinau, care a insotit un lot improtant de echipament medical si de protectie; bineinteles - vizita ministrului Afacerilor Externe al Romaniei, la Chisinau, care in primul rand a venit sa insoteasca o echipa de medici romani care activeaza si fac schimb de experienta cu medicii nostri.De ce spun 'schimb de experienta'? Da, medicii romani ajuta medicii nostri, dar pe de alta parte vreau sa mentionez profesionalismul exceptional al medicilor nostri care au ajutat si continua sa ajute la tratarea persoanelor infectate cu acest caz", a spus Ion Chicu, citat de Jurnal.md. Pentru a sustine ceea ce a declarat, premierul moldovean a vorbit si despre rata deceselor din Republica Moldova comparativ cu cea din Romania."Rata deceselor in R. Moldova din cauza coronavirusului este de 3%. Rata globala este 7%, iar in Romania - 5,7%. In Republica Moldova este cea mai mica din regiune. De aceea, profesionalismul medicilor moldoveni trebuie sa ne mandrim cu el. Toti care vin la noi sa ne ajute au si oportunitatea sa invete de la medicii nostri cum se trateaza asemenea boli", a spus Ion Chicu, arata TV8.md Amintim ca, joi, o echipa formata din 42 de medici si asistenti medicali din cadrul Ministerului Apararii Nationale si Ministerului Sanatatii au plecat in Republica Moldova pentru a completa echipele medicale din tara vecina in lupta impotriva acestei pandemii.De asemenea, MApN trimite in Republica Moldova 10 sisteme de izolare si transport al personalului contaminat cu agenti biologici, echipamente care vor fi donate la finalul misiunii.