Premierul Republicii Moldova: Sunt cetatean roman, dar prin vene imi curge sange de om

Chicu a fost intrebat, intr-o emisiune la TVR Moldova , daca el considera ca prin vene ii curge sange de roman."De om", a raspuns sec premierul moldovean.Cand jurnalistul a insistat, intrebandu-l daca are cetatenie romana, Chicu a raspuns afirmativ."Sunt cetatean roman, dar sangele sa spuna medicii ce e. Noi, cu romanii, suntem frati care traim in doua state diferite, independente, reciproc recunoscute si trebuie sa avem intelepciunea ca sa respectam statutul respectiv", a dezvoltat premierul moldovean.Evaziv a incercat sa fie si in legatura cu Rusia. Intrebat daca el considera ca Rusia e stat expansionist, Chicu l-a indrumat pe jurnalist sa vorbeasca cu ambasadorul Moscovei."Va sugerez sa invitati ambasadorul Rusiei. Nu cred ca comportamentul statelor din regiune este tema prioritara. Puteti sa ma intrebati si despre comportamentul altor state din regiune. Nu cred ca este tema cea mai interesanta pentru telespectatori", a spus Ion Chicu.