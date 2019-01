Presa ucraineana: Moldova conteaza pe sprijinul Romaniei, dupa preluarea presedintiei Consiliului UE

Ziare.

"Tarile Parteneriatului Estic spera la sustinerea din partea Romaniei, in timpul presedintiei UE", scrie Ukrinform.net Site-ul il citeaza pe prim-ministrul de la Chisinau, Pavel Filip."Salutam intentiile Romaniei de a sustine parteneriatul strategic al UE cu tarile Parteneriatului Estic. Moldova este interesata in adancirea cooperarii sectoriale cu partenerii estici ai UE, in special cu cele trei tari ale Parteneriatului Estic care au semnat Acordul de Asociere (Ucraina, Moldova si Georgia) ", i-a transmis Filip, printr-o scrisoare, premierului roman Viorica Dancila.De asemenea, Uawire.org scrie ca Guvernul de la Chisinau se asteapta la o imbunatatire a relatiilor cu Uniunea Europeana, contand pe sprijinul Romaniei.Sursa citata reda o declaratie a vicepremierului pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, potrivit caruia "aceasta este o sansa unica de a intensifica relatiile", indicand in acest sens implementarea unor proiecte privind energia si infrastructura, prin construirea de poduri si autostrazi."Contam pe sustinerea Bucurestiului in organizarea de ample dezbateri in UE privind nevoia de a oferi Republicii Moldova o perspectiva clara a aderarii la Uniunea Europeana", a mai punctat Leanca.