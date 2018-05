Prezenta redusa la vot in R. Moldova: Chisinaul va fi castigat de socialistii prorusi, in aceste conditii

Ziare.

Datele consiliilor electorale de circumscriptie sugereaza o prezenta redusa la urne in alegerile locale anticipate din Chisinau si Balti, unde locuitorii isi aleg primarii pentru un an. Cu toate acestea,, informeaza Europa Libera.Pana la ora 15:00, in ambele orase au votat aproximativ 22% din alegatori, arata transmisiunile in direct de la consiliile electorale de circumscriptie. Mai multi demnitari si politicieni au facut apel la mobilizarea alegatorilor pentru cresterea participarii la aceste alegeri, considerate un test pentru alegerile parlamentare de la sfarsitul anului.Din cauza prezentei scazute la vot,, avertizeaza presedintele executiv al Partidului Unitatii Nationale, Anatol Salaru, citat de portalul Deschide.md.Femeile sunt in continuare mai active, reprezentand mai mult de jumatate dintre alegatorii care s-au prezentat la urne. De asemenea,pana la aceasta ora, cei mai multi dintre votanti avand varsta cuprinsa intre 56 si 70 de ani, iar, conform Radio Chisinau.Potrivit legislatiei, pentru ca alegerile sa fie declarate valide, la urne trebuie sa se prezinte cel putin o patrime din alegatorii inscrisi pe liste. Castiga alegerile candidatul care obtine mai mult de jumatate din voturi.Daca nimeni nu intruneste numarul necesar, se organizeaza turul doi peste doua saptamani, unde trec primii doi candidati cu cele mai multe voturi. Daca alegerile sunt invalidate sau declarate nule, in doua saptamani se organizeaza alegeri repetate, cu aceleasi liste electorale si aceiasi candidati.In afara de Chisinau, in alte sase localitati au loc noi alegeri locale, intre care la Balti, al doilea oras ca marime din Republica Moldova.Presedintele Consiliului Electoral de Circumscriptie Balti, Igor Mozgovoi, a declarat la postul public de televiziune ca, in municipiul Balti, au fost deja inregistrate unele, pe marginea carora urmeaza sa se discute.Potrivit publicatiei Independent.md, presedinta unei organizatii obstesti din Chisinau este suspectata de transportarea organizata a alegatorilor la o sectie de votare deschisa in municipiul Balti. Ea a fost surprinsa de vicepresedintele "Partidului Nostru" Ilian Casu transportand alegatori ai Partidului Socialistilor. "Este vorba de Artemieva Svetlana, observator national, presedinta organizatiei obstesti 'Mirad' din Chisinau. Din informatiile preliminare, Artemieva ar aduce oameni sa voteze candidatul PS', a scris Ilian Casu pe reteaua de socializare Facebook, unde a plasat si cateva fotografii cu automobilul cu numere de inmatriculare WVL 215."Am votat pentru un primar care sa munceasca si sa rezolve problemele cu care se confrunta chisinauienii", a spus prim-ministrul moldovean Pavel Filip, care a votat impreuna cu sotia la sectia nr. 94 din sectorul Buiucani al Capitalei.Cei mai multi candidati la functia de primar au fost inregistrati de catre Consiliile Electorale de Circumscriptie Electorale (CECE) in municipiile Chisinau si Balti: 11 si respectiv 8 candidati.Printre candidatii la functia de primar al Chisinaului figureaza candidata independenta Silvia Radu, actualul primar interimar al Capitalei, considerata apropiata de Partidul Democrat (la guvernare); candidatul Partidului Liberal, Valeriu Munteanu; candidatul Platformei Demnitate si Adevar, Andrei Nastase; candidatul Partidului Socialistilor, Ion Ceban etc.