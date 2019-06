Prima reactie de la Putin in criza din Moldova: Puterea a fost uzurpata de oligarhi

Ziare.

"Puterea in R. Moldova a fost totalmente uzurpata de oligarhi, care au acaparat toate institutiile de stat. Absolut toate, sfera apararii, Parlamentul, toate.Ceea ce face acum Igor Dodon si oponentii sai cu care a format o coalitie temporara este un pas catre construirea unui stat civilizat si modern.", a declarat Putin, citat de unimedia.info Clipul in care liderul rus face aceasta afirmatie a fost postat pe pagina de Facebook a presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon."Le multumesc tuturor partenerilor nostri care sustin Parlamentul legitim si Guvernul legitim!", a scris seful statului pe reteaua sociala.De altfel, Dodon a facut, joi, apel la functionarii publici , la colaboratorii structurilor de forta, la militari, sa lanseze procesul de transmitere pasnica a puterii si in fiecare minister, departament, agentie, sa fie luate decizii de recunoastere a noului Guvern, iar acestea sa fie anuntate public, garantandu-le ca nimeni nu ii va pedepsi.