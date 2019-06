Prima sedinta a Guvernului Maia Sandu are loc luni, la Parlament. Ministrii nu sunt lasati in guvern

Ce se intampla in Moldova

Sedinta se va desfasura la sediul Parlamentului, a declarat Maia Sandu intr-o conferinta de presa. Ea nu a indicat de ce sedinta guvernului se va desfasura la Parlament, dar se pare ca ministrii noului executiv nu au acces in sediul guvernului.Totodata, ea a precizat ca o sa mearga cu totii maine la guvern. Maia Sandu a mai spus ca nu beneficiaza, in calitate de premier, de serviciile de paza din partea SPPS, ceea ce reprezinta o incalcare a legii, iar referitor la declaratiile sefului IGP, Alexandru Pinzari, ca nu il recunoaste pe Andrei Nastase in calitate de ministru de Interne, ea a spus ca ar fi o sfidare la adresa ordinii de drept.Totodata, Maia Sandu a acuzat Partidul Democrat, formatiunea lui Vlad Plahotniuc, ca ar dirija blocajul din institutiile publice.Noul premier al Republicii Moldova a mai sus ca a primit mesaje de sustinere din partea partenerilor externi.Guvernul Maia Sandu este recunoscut oficial de Uniunea Europeana, care a informat ca este pregatita sa lucreze cu Executivul legitim din Republica Moldova si a subliniat ca un dialog intre reprezentantii alesi democratic trebuie sa ramana cheia pentru gasirea unei solutii, intr-un comunicat semnat de Inaltul Reprezentant pentru Relatii Externe Federica Mogherini si comisarul Johannes Hahn."Uniunea Europeana a luat act de deciziile luate ieri de Parlamentul Republicii Moldova, inclusiv de formarea unei coalitii de guvernare", se arata in comunicatul publicat de UE."Avand in vedere evenimentele care au avut loc dupa deciziile luate ieri de Parlamentul Republicii Moldova, Uniunea Europeana isi reafirma cu fermitate apelul la calm. Dialogul dintre reprezentantii alesi democratic trebuie sa ramana cheia pentru gasirea unei solutii la criza politica actuala", se incheie comunicatul UE.Miscari politice importante au fost declansate, sambata, in Republica Moldova. Deputatii din blocul ACUM si din PSRM au format o majoritate parlamentara si au convocat o sedinta a parlamentului, pentru a numi un nou guvern, in ciuda deciziei Curtii Constitutionale, care a stabilit ca termenul de investire a unui nou executiv a expirat vineri la miezul noptii.Deputatii din coalitia majoritara nu au recunoscut decizia Curtii Constitutionale, sustinand ca termenul pentru investirea unui nou guvern expira, de fapt, sambata la miezul noptii.Intrunit in sedinta, Parlamentul si-a ales noua conducere - presedinte a fost numita Zinaida Greceanii. Dupa care s-a stabilit noul guvern, condus de Maia Sandu, desemnat de presedintele Igor Dodon si votat in unanimitate de cei 61 de deputati. Membrii noului guvern au depus si juramantul de investire in functie.Parlamentarii au adoptat si o declaratie privind "condamnarea tentativei de uzurpare a puterii in stat in favoarea Partidului Democrat din Moldova de catre Curtea Constitutionala" si i-au demis pe seful Centrului National Anticoruptie, Bogdan Zumbreanu si pe directorul Serviciului de Informatii si Securitate, Vasile Botnari.In paralel, Curtea Constitutionala, sesizata de Partidul Democrat din Republica Moldova, condus de oligarhul Vladimir Plahotniuc, a invalidat pe rand toate deciziile luate de parlament si presedintele Igor Dodon. Mai intai, reunita intr-o sedinta de urgenta, Curtea Constitutionala de la Chisinau a invalidat alegerea Zinaidei Greceanii in functia de presedinte al Parlamentului si a stabilit ca toate deciziile luate de Parlament sambata si cele care vor fi adoptate in continuare sunt neconstitutionale. Ulterior, Curtea Constitutionala a declarat neconstitutional decretul presedintelui privind numire a Maiei Sandu in functia de prim-ministru, precum si procedura de numire a Guvernului.Si Vladimir Plahotniuc, liderul Partidului Democrat din Republica Moldova, a declarat ca deciziile luate sambata in Parlament reprezinta o incalcare a Constitutiei si a acuzat Blocul ACUM si PSRM de tentativa de uzurpare a puterii in stat. Patru din cei sapte judecatori ai Curtii Constitutionale din Republica Moldova au fost numiti la propunerea Partidului Democrat al lui Plahotniuc.La sedinta Parlamentului au participat si ambasadorii la Chisinau ai UE, SUA si Rusiei.Vezi si reactiile UE, SUA si Rusiei la schimbarile politice din Republica Moldova , dar si primele reactii ale unor lideri politici din Romania. Duminica, situatia s-a tensionat si mai mult. Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis suspendarea temporara a lui Igor Dodon din functia de presedinte, iar premierul Pavel Filip a fost numit presedinte interimar, fiind obligat sa dizolve Parlamentul. La scurt timp dupa aceasta decizie, parlamentul a fost dizolvat, iar Pavel Filip a semnat decretul de organizare a alegerilor anticipate in data de 6 septembrie.In replica, Igor Dodon sustine ca singura optiune este "mobilizarea externa si interna, presiunea si rezistenta dura la uzurpatori".