Primari romani si moldoveni au elaborat, la Iasi, un memorandum pro-unire

"Din aceasta Liga, fac parte, deocamdata, primarii dindin Republica Moldova care si-au exprimat in scris dorinta de unire a Basarabiei cu Romania. Din Romania, s-au inscris primarii din, al Iasului si al unei localitati din judetul Bistrita-Nasaud. Acest proiect trebuie sa devina unul asumat la nivel de tara si nu este un act ofensator la adresa Rusiei, nici nu se doreste generarea unei crize geopolitice", a declarat, sambata, primarul Iasului, Mihai Chirica.Acesta a adaugat ca doar impreuna poate fi scris destinul unei tari marete intr-o Europa puternica, in care fiecare cetatean sa isi gaseasca demnitatea, puterea si capacitatea de a crea o tara pentru urmasi."Unirea Basarabiei cu Romania este o necesitate, pentru ca, de fiecare data, unirea ne-a facut mai puternici. Trebuie sa ne gasim forta sa facem din vis realitate. Poate nu suntem generatia de intelectuali care a facut Unirea de la 1859, sau care a castigat Independenta Romaniei de la 1877, ori care a infaptuit Marea Unire de la 1918, dar cred ca trebuie sa fim noi insine, cu inima de roman si cu sufletul destinat acestui vis de aur.Generatia noastra trebuie sa scrie si sa semneze cea mai frumoasa pagina din istoria poporului nostru: reintregirea Romaniei si Unirea Basarabiei cu Tara!", a mai spus Chirica.In ultimele saptamani, peste 100 de localitati urbane si rurale din Republica Moldova, plus trei raioane de peste Prut si-au aratat adeziunea fata de reintregirea nationala semnand Declaratia de Unire cu Romania.Declaratiile au fost semnate prin hotarare in Consiliul Local, cu vot in unanimitate sau majoritate calificata. Gestul alesilor locali este simbolic si nu lezeaza Constitutia.