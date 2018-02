Primarul Chisinaului si-a dat demisia: Eu am primit mandatul de la cetateni, nu de la Plahotniuc sau Dodon

Ziare.

com

"Eu am primit mandatul de la cetateni si nu de la Plahotniuc, Dodon, Leanca sau cine mai sunt. Unii au cerut la finele anului sa-mi dau demisia, dar ei urmareau un scop ingust de partid. E vorba de cei de la PAS si PPDA. Cetatenii au inteles ca e uzurpata puterea in Chisinau.E crucial ca cetatenii sa inteleaga ce se intampla. Eu sunt legat de maini si de picioare de dictatura de astazi. Cei de la PD nu-si doresc alegeri anticipate in municipiul Chisinau, pentru ca vor s-o pastreze in functie pe Silvia Radu pana in 2019. E primarul PD si PSRM", a declarat Chirtoaca.Fostul primar a adaugat ca este gata sa candideze din nou, in cazul in care in cursa electorala se vor inscrie atat Vlad Plahotniuc, cat si Igor Dodon."Eu nu am iesit din prima zi sa fac asemenea declaratii. Eu am scris cerere de demisie la 25 mai 2017. Ulterior, am decis sa epuizez toate caile interne de atac. Acum judecatorii Curtii Constitutionale urmeaza sa examineze daca am fost suspendat legal din functie. Acum ca am anuntat ca demisionez ar putea s-o intoarca.Oricum, ei nu au nicio sansa sa castige Primaria. Dodon e bufonul lui Plahotniuc si vrea sa fie bufonul lui Putin. Dodon nu vrea altceva decat sa-i ia locul lui Plahotniuc. Daca Dodon si Plahotniuc sunt dispusi sa candideze pentru functia de primar, atunci candidez si eu", a subliniat Chirtoaca.Chirtoaca este suspendat din iunie 2017 din functia de primar. In noiembrie 2017 a fost organizat si un referendum pentru revocarea lui, care a fost insa invalidat din cauza prezentei scazute la urne.Dorin Chirtoaca este acuzat de acte de corupere pasiva in forma agravata, precum si trafic de influenta in dosarul parcarilor platite de la Chisinau.Potrivit legii, alegerile locale urmeaza sa se desfasoare pe 20 mai 2018.