Primarul orasului moldovean Balti a avut nevoie de translator pentru a intelege limba romana (Video)

Diplomatul nipon a rostit un discurs in limba romana, insa primarul Nicolae Grigorisin nu l-a inteles si a avut nevoie de un translator de limba rusa.Masanobu Yoshii se afla intr-o vizita de lucru la Balti, incepandu-si activitatea de ambasador in Republica Moldova in 2016, timp in care a reusit sa invete limba romana.In schimb, Nicolae Grigorisin desi este nascut in orasul Balti se pare ca nu poate tine nici macar un discurs in limba tarii in care s-a nascut.