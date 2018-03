Primarul Sectorului 1: Tavalugul a inceput, la finalul acestui drum sa se fie reintregirea Romaniei Mari

Ziare.

"Este a doua infratire cu entitati din Republica Moldova (dupa infratirea cu un sector din Chisinau, n.red.). (...) Astazi cam 20% din primarii din Republica Moldova au semnat acel protocol de reunire intre Republica Moldova si Romania. Eu zic ca deja tavalugul a inceput, deja este pe un drum drept si la finalul acestui drum ar trebui sa se regaseasca reunirea celor doua state: Romania si Republica Moldova, deci reintregirea Romaniei Mari", a declarat Dan Tudorache.El a sustinut ca in sedinta consiliului local de joi ar urma sa fie votata o hotarare privind reunirea dintre Romania si Republica Moldova."In sedinta noastra de consiliu de joi - am vorbit si cu consilierii USR - (...) vom intra cu aceasta hotarare de consiliu local si vom vota si reunirea Romaniei cu Republica Moldova", a spus primarul.Protocolul de infratire a fost incheiat pe o perioada nedeterminata si vizeaza mai multe domenii, printre care: economic, social, cultural, investitional, protectia mediului inconjurator, conservarea si promovarea patrimoniului cultural."Noi, ca primarie, trebuie sa ajutam raioanele din Republica Moldova sa se dezvolte. Noi suntem fratii mai mari, avem bugetele mai mari decat primariile sau raioanele din Republica Moldova si asa cum am procedat cu Primaria din Chisinau - Pretura Centru, unde le-am alocat o suma de 1 milion de euro, (...) le punem la dispozitie o suma de bani, vom vedea ce suma. Asa putem sa-i ajutam, nu doar cu vorbe sau cu cantece, concret, fiindca ei au nevoie de ajutorul nostru", a spus Tudorache.Primarul Sectorului 1 a participat, duminica, la manifestatia Marea Adunare Centenara, organizata in Piata Marii Adunari Nationale din centrul Chisinaului.