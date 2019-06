Primul mesaj al lui Plahotniuc dupa ce a parasit R.Moldova: Acum vreau sa fiu cu familia mea. Vom face o Opozitie activa!

Ministrul moldovean de Interne: Plahotniuc e dat in urmarire de Rusia

"Decizia de a ne retrage de la guvernare si a merge in Opozitie inseamna o noua etapa pentru PDM, una care ne va permite sa putem lucra mai mult asupra modului nostru de a face politica, sa lasam intr-o parte ceea ce nu a functionat bine si sa venim cu noi idei si actiuni", a scris pe Facebook Vladimir Plahotniuc El a invocat si nevoia de a-si proteja familia drept unul dintre motivele pentru care a parasit tara."Familia mea are nevoie mai mult ca oricand sa fiu langa ea si eu voi sta cat este necesar, pentru ca sa treaca cu bine peste aceste momente si sa se simta in siguranta. Este dreptul meu sa iau toate masurile pentru a ma proteja si a-mi proteja familia sau oamenii apropiati, asa cum cred ca e mai bine pentru ei. In aceasta perioada, Moldova nu este o tara sigura, iar asta nu din cauza posibilelor dosare inventate de oponenti, dar din cauza unora care isi doresc sa o preia cu forta", a mai spus Plahotniuc.Politicianul moldovean, cunoscut pentru legaturile sale cu Rusia, are doi copii care traiesc in Elvetia. De asemenea, el detine mai multe proprietati in Tara Cantoanelor, potrivit presei de peste Prut Plahotniuc a mai spus, in postarea respectiva, ca planul sau este sa construiasca o Opozitie activa la Guvernul Maiei Sandu, chiar daca momentan nu se mai afla in R.Moldova."Pana voi reveni acasa, am discutat in aceste zile cu colegii ce trebuie facut pentru ca Partidul Democrat sa activeze cat mai eficient mai departe. Am stabilit ca vom face o opozitie activa si nu vom permite preluarea Republicii Moldova de catre grupari de interese din afara tarii", a adaugat acesta.Totodata, Plahotniuc a mai spus ca retragerea de la guvernare a fost cea mai buna decizie in situatia actuala din tara."Decizia Partidului Democrat de a se retrage de la guvernare a fost luata inca de marti, insa am dorit sa o implementam prin dialog cu celelalte partide si intr-un mod legitim. Am stat pana vineri sa asteptam aceste discutii, dar partidele au refuzat dialogul. In aceste conditii, a trebuit sa luam o decizie, care sa nu adanceasca si mai tare criza. Cred ca am luat cea mai buna decizie in situatia respectiva, insa ea nu este una prin care am abandonat obiectivele noastre sau i-am abandonat pe moldoveni, dimpotriva, este una care ne duce si mai aproape de ei si impreuna vom reveni la guvernare pentru a continua lucrurile bune incepute. Cred ca asta se va intampla curand, poate prea curand, nu o sa ne ramana timp suficient ca sa facem reorganizarea activitatii noastre politice, asa cum ne propunem", a mai scris Plahotniuc. Ministrul de Interne din Republica Moldova, Andrei Nastase, a spus, duminica , ca a facut tot ce a putut pentru a impiedica fuga din tara a liderului PDM Vlad Plahotniuc, dar ca are incredere ca acesta va fi gasit si tras la raspundere pentru "uzurpare de putere".Nastase a sustinut ca si Rusia il cauta pe Plahotniuc si ca va fi emis in scurt timp si un mandat international. In plus, experienta romanilor, care au reusit sa ii gaseasca pe fugari si in Costa Rica sau Indonezia, ii da sperante liderului moldovean.Amintim ca Partidul Democrat al lui Plahotniuc a decis, vineri, sa se retraga de la guvernare, cedand practic puterea majoritatii ACUM - PSRM. Vineri seara, presa din Republica Moldova a semnalat un trafic crescut de avioane private pe aeroportul din Chisinau: trei avioane private au aterizat, in a doua parte a zilei, doua din Turcia - unul din Dalaman si altul din Istanbul si cinci avioane private au decolat dupa anuntul facut de partidul lui Plahotniuc. Vineri noapte, un comunicat postat pe siteul PD anunta ca Plahotniuc ar fi plecat pentu cateva zile din tara, sa-si vada familia.Intr-un interviu pentru Deutsche Welle, Andrei Nastase a povestit ca a fost pe Aeroport in incercarea de a opri fuga din tara, dar spune ca la acest moment transferul de putere este inca in desfasurare si multe institutii sunt inca sub controlul lui Plahotniuc."Daca au plecat sau nu din tara vom afla relativ repede. Dar, oriunde s-ar ascunde pe acest Pamant criminalii poporului nostru, justitia libera a Moldovei ii va gasi. Ne vom aduce acasa calaul si-l vom judeca in fata intregii tari, in fata intregii lumi. Retineti aceste cuvinte, lasati timpul sa-mi masoare vorbele", promite Nastase."Desi in cursul zilei de vineri, 14 iunie, evenimentele s-au precipitat, iar la un moment dat situatia parea ca scapa de sub control, am facut tot ce era legal posibil pentru a tine situatia sub control. As dori sa fac doua precizari. Prima, se refera la faptul ca, in calitate de ministru de Interne al Moldovei, am dat dispozitii imediate sa fie verificate informatiile cu privire la aeronava care se presupunea ca ar fi fost comandata pentru Vlad Plahotniuc. Acel zbor a fost pur si simplu anulat in momentul in care am ajuns la aeroport si m-am asigurat ca la bordul acestora nici numitul Plahotniuc, nici numitul Sor nu erau.Celelalte aeronave nu erau, potrivit informatiilor care mi-au parvenit, aflate sub radarul deciziilor noastre imediate. Sigur, la momentul la care va raspund intrebarilor transferul real si complet de putere este in plina desfaturare. As vrea ca cei care ne-au investit cu incredere sa stie ca ministrul de Interne a fost aseara (vineri, n.red.) la aeroportul Chisinau si a facut tot ce era posibil pentru a impiedica fuga criminalului care se face vinovat de uzurparea puterii in stat. (...)Toti cei care ma cunosc stiu bine ca nu as negocia niciodata plecarea lui Plahotniuc, deoarece nu am negociat si nu voi negocia niciodata cu mafiotii si criminalii. Nu permit nici un fel de speculatie in aceasta zona. Este o insulta la adresa Guvernului din care fac parte, a tuturor oamenilor pe care-i reprezentam", a declarat Andrei Nastase pentru DW.El a fost intrebat si despre discutiile avute cu vicepremierul rus Dmitri Kozak."Da, am discutat cu domnul Kozak despre dosarele lui Plahotniuc. El mi-a confirmat ca este dat in urmarire federala si va fi dat si in urmarire internationala, deoarece are un dosar penal deschis pe numele lui la Moscova.Despre bani este vorba, despre banii pe care rusii spun ca i-a furat din bancile lor. Vom afla totul despre acest caz, vom afla despre ce fel de bani este vorba, daca este vorba despre banii din Loundromat sau despre altii. Vom afla si vom spune si oamenilor despre ce este vorba", a mai spus ministrul de Interne.El arata ca exista informatii ca in saptamana ce a trecut si in care Plahotniuc nu a renuntat la putere de fapt a inercat sa isi stearga cat mai mult urmele ilegalitatilor comise."Exista informatii clare ca acest ragaz de 7 zile de care Plahontiuc a avut nevoie, a fost folosit si pentru a sterge urmele care pot incrimina cu gravitate regimul criminal pe care l-a condus. Despre banii transferati in aceste zile, despre distrugerea de documente, despre toate operatiunile ilegale pe care regimul le-a intreprins in zilele trecute vom afla totul cat mai repede cu putinta si vom comunica public rezultatele investigatiilor noastre. Am promis oamenilor o guvernare performanta si foarte transparenta. Asa se va intampla, nu altfel.Oamenii vor afla ce s-a intamplat in aceste zile. Nu doar despre banii disparuti sau documente distruse va fi vorba. Vom afla cine si ce ordine a dat, care au fost deciziile care au dus la uzurparea puterii de stat, cine se face vinovat de tot ce s-a petrecut. Lucrurile nu vor ramane asa, oamenii trebuie sa stie totul, iar cei vinovati trebuie sa plateasca. Am promis dreptate pentru toti si pentru fiecare in parte. Asa va fi, nu altfel!", a mai spus Nastase.El a adaugat ca are incredere ca Plahotniuc va fi prins, asa cum si Romania si-a prins fugarii in orice colt de lume s-ar fi ascuns."Pentru mine Plahotniuc inseamna cosmarul Moldovei din ultimii 10 ani, inseamna criminalitate financiara si nu doar atat, este cel care a transformat Moldova in propria lui mosie, este cel care a depopulat-o. Este cel care ne-a jefuit si saracit tara, iar pentru toate aceste lucruri va trebui sa raspunda si va raspunde.Sa nu aiba nimeni nici un dubiu. Atunci cand un popor vrea sa-si judece calaii, o poate face, indiferent unde se vor ascunde acestia. Romanii si-au gasit penalii si in Costa Rica sau in Indonezia, oriunde pe acest Pamant. Nu are unde sa se ascunda!", a conchis Nastase.