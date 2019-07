Si-a dat demisia principalul pion al lui Plahotniuc, procurorul general al Moldovei

Ziare.

Decizia lui Eduard Harunjen, despre care se crede ca ar fi principalul pion in constructia oligarhica a lui Vlad Plahotniuc, vine dupa ce marti Parlamentul din R. Moldova a adoptat o hotarare prin care a constatat ca acesta a fost numit in functie ilegal." (...) intru curmarea riscurilor de ordin juridic provocate de hotararea de marti a Parlamentului, una evident ilegala si anticonstitutionala, dar si pentru a proteja imaginea Procuraturii Generale si munca intregului corp de procurori,in temeiul literei a) alineatul 1) articolul 58 al legii Nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratura.O fac cu onoare, demnitate si responsabilitate pentru activitatea institutiei pe care am avut onoarea sa o conduc.Sper ca gestul meu sa opreasca atacurile furibunde asupra institutiei, procurorii sa fie lasati sa lucreze, sa poata finaliza dosarele la care lucreaza, inclusiv cele de rasunet, care ii vizeaza pe unii din zona politicului.Imi doresc, de asemenea, ca decizia mea sa aiba si rolul de a stopa actiunile ilegale impotriva independentei functionarii Procuraturii Generale, sa puna punct acestui mod de a subjuga politic institutiile de drept", se arata intr-un comunicat de presa transmis de procurorul general.La scurt timp dupa anunt, presedintele Moldovei, Igor Dodon, a precizat pe contul sau de Facebook ca a semnat deja decretul de eliberare a acestuia din functie."Astazi, procurorul general si-a depus demisia in fata presedintelui Republicii Moldova. In baza cererii domnului Harunjen am semnat decretul de eliberare a acestuia din functie.Considerand imperioasa asigurarea functionarii sistemului Procuraturii in interesul cetatenilor Republicii Moldova, este imperativ ca noua conducere a Procuraturii Generale sa fie aleasa in cel mai scurt timp si in stricta conformitate cu legislatia", a scris Dodon pe reteaua sociala.Totodata, el a specificat ce asteptari are de la viitorul procuror general."Consider ca noul procuror general trebuie sa detina cetatenia Republicii Moldova, cu experienta in organele Procuraturii, sa fie integru si capabil sa restabileasca buna imagine a institutiei, asigurind, prin suprematia legii, investigarea multiplelor ilegalitati, inclusiv a celor comise in trecut.Doar un asemenea candidat, inaintat de Consiliul Superior al Procuraturii, va fi acceptat de presedintele Republicii Moldova in functia de procuror general", a conchis presedintele.Peste 30 de sefi de institutii publice, inclusiv magistrati, acuzati ca ar fi deservit politic fosta guvernare, controlata de PDM, au demisionat sau au fost demisi in prima luna de mandat a guvernului condus de Maia Sandu.