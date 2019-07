Procurorul general, principalul "soldat" al lui Plahotniuc, va fi demis marti

Daramarea unei piramide

Duminica seara, jurnalistii au aflat de la un pacient internat la Spitalul Cancelariei de Stat ca procurorul Harunjen este internat in Sectia cardiologie. Ulterior, informatia a fost confirmata de sefa aparatului Procuraturii Generale, Oxana Turcanu.Momentan, atributiile procurorului general sunt exercitate de adjunctul lui Harunjen, Igor Popa. Potrivit portalului anticoruptie.md, numele lui Popa a aparut in mai multe investigatii jurnalistice din care reiese ca el ar fi fabricat dosare la comanda, atat in perioada comunista, cat si in perioada aflarii la guvernare a PDM - perioada in care Popa a avut o cariera fulminanta.Peste 30 de sefi de institutii publice, inclusiv magistrati, acuzati ca ar fi deservit politic fosta guvernare, controlata de PDM, au demisionat sau au fost demisi in prima luna de mandat a guvernului condus de Maia Sandu. Nu si procurorul general, Eduard Harunjen, despre care se crede ca ar fi principalul pion in constructia oligarhica a lui Vlad Plahotniuc.Premierul Maia Sandu l-a acuzat in repetate randuri ca a blocat investigarea fraudei bancare si ca ar fi fost instrumentul principal prin care Plahotniuc a impus frica (prin fabricarea dosarelor), inclusiv in randul magistratilor.Harunjen a declarat ca nu va pleca benevol si si-a argumentat decizia prin faptul ca nu vrea sa incurajeze "imixtiunea politicului in justitie", asa ca deputatii din noua majoritate parlamentara s-au vazut nevoiti sa modifice legislatia ca sa-l poata demite.Marti, 9 iulie, Parlamentul se va intruni in sedinta pentru a lua o decizie in privinta procurorului Harunjen. Reprezentantii societatii civile cred ca procurorul a fost internat ca sa nu poata fi demis. Conform Codului Muncii al Republicii Moldova, angajatii nu pot fi concediati in timp ce se afla in concediu medical.Pe de alta parte, presedintele Igor Dodon a anuntat ca Parlamentul va initia marti procedura de demitere a procurorului general. "Conform legislatiei Republicii Moldova, imediat dupa efectuarea procedurilor pe dimensiunea legislativa, voi fi gata sa semnez decretul de demisie a procurorului general", a mentionat Dodon. Incetarea mandatului de procuror general se constata prin decretul presedintelui.Presa controlata in continuare de fostul regim a sarit in apararea lui Harunjen, invocand prevederea legala care stabileste ca un procuror general poate fi demis doar daca ar exista un demers in acest sens din partea Consiliul Superior al Procurorilor.Deputatii din majoritatea parlamentara sunt insa de alta parere. Potrivit deputatul PAS, Sergiu Litvinenco, Art.57 din Legea cu privire la Procuratura permite demiterea procurorului general "in cazul in care s-ar constata cel putin un motiv pentru care acesta nu putea ajunge la conducerea Procuraturii Generale".Litvinenco sustine ca exista cel putin doua motive pentru care Eduard Harunjen nu era eligibil pentru functia de procuror general in momentul numirii sale in functie.In paralel, procurorul anticoruptie Gheorghe Ciobanu a solicitat pornirea procedurii disciplinare impotriva lui Harunjen. Ciobanu sustine ca nu-si poate exercita activitatea in conformitate cu "convingerile profesionale reiesite din statutul de om al legii" si ca vinovat de acest lucru s-ar face procurorul general, pe care il acuza de promovarea intereselor personale, abuz si comportament ilegal.Harunjen a intors-o, spunand ca el a fost cel care i-a cerut procurorului anticoruptie Gheorghe Ciobanu sa demisioneze, pe motiv ca nu a informat conducerea institutiei in legatura cu un incident din trafic in care a fost implicat fiul sau.Luni, 8 iulie, Cobanu a revenit cu probe in fata jurnalistilor si l-a acuzat pe Harunjen de calomnie."Vremurile cand cetatenii tremurau in fata unor oameni ca Harunjen au apus!", a mentionat ministrul de Interne Andrei Nastase. El i-a cerut procurorului general inca in functie "sa nu mai stea in calea aflarii adevarului despre faradelegile pe care el si stapanii lui, care au dat bir cu fugitii, le-au comis, in dispretul legii si al drepturilor omului. Vremea cand intrati cu bocancii sau cu aparatura de interceptare in vietile oamenilor s-a terminat!", a spus Nastase.La randul sau, premierul Maia Sandu le-a adresat un mesaj celor 660 de procurori din tara in care i-a chemat sa nu mai execute ordinele ilegale date de Harunjen:"Nu asteptati demisia lui Harunjen! Scapati de frica irationala si apucati-va de lucru! (...) Incepeti sa va comportati ca niste procurori adevarati, nu stati ascunsi prin birouri pana se va schimba conducerea. Ea se va schimba cu siguranta! Eduard Harunjen va raspunde in fata legii pentru inactiunile sale si pentru abuzurile comise. Pentru ca, urmare a actiunilor si inactiunilor sale, miliarde si miliarde de lei au fost furate de la stat si de la cetateni. Sunteti 660 de procurori care ar putea pune legea in aplicare in mod imediat, sa deveniti independenti si sa lucrati in interes national. (...) Nimeni nu va cere altceva decat sa aplicati legea. Va cerem sa actionati hotarat fata de cei care pun in pericol Republica Moldova", a mentionat Maia Sandu in mesajul adresat procurorilor.Schimbarile in sistemul de justitie au inceput sa se produca in Republica Moldova dupa ce oligarhul Vlad Plahotniuc a fugit din Moldova si dupa discursul Maiei Sandu la una din sedintele CSM in care le-a cerut magistratilor sa-si curete sistemul de oameni care au comis abuzuri. Imediat au fost initiate controale la patru instante de judecata, mai multi judecatori au fost suspendati, iar unii au demisionat.In paralel, oamenii care s-au opus sistemului si au fost persecutati pentru aceasta au inceput sa castige procese de judecata. Este si cazul judecatoarei Domnica Manole, care a fost demisa si s-a ales cu dosar penal, in baza unui demers al lui Eduard Harunjen, adresat CSM, la 23 mai 2016, prin care cerea acordul pentru initierea urmaririi penale pe numele judecatoarei.Harunjen a considerat ca Domnica Manole a incalcat legea atunci cand, la 14 aprilie 2016, fiind judecatoare la Curtea de Apel Chisinau, a obligat Comisia Electorala Centrala sa organizeze un referendum propus de Platforma "Demnitate si Adevar" (in opozitie cu PDM).Dupa trei ani de persecutii, saptamana trecuta procurorul a renuntat subit la invinuire, iar luni, 8 iulie 2019, Manole a fost achitata.La nivelul Procuraturii, schimbarile intarzie. Dupa ce Adriana Betisor a demisionat din functia de procuror-sef interimar al Procuraturii Anticoruptie (dar a ramas procuror responsabil de dosarul fraudei bancare), Harunjen l-a delegat in functia de sef-adjunct al Procuraturii Anticoruptie pe Adrian Popenco, procurorul care a obtinut, in octombrie 2015, denuntul controversatului afacerist Ilan Sor, principalul figurant in dosarul fraudei bancare, impotriva ex-premierului Vlad Filat.In cele din urma, Filat, principalul oponent politic si de business al lui Plahotniuc, a fost umilit (in spatiul public au aparut imagini video in care facea sex) si condamnat, iar Sor, desi condamnat de prima instanta la inchisoare cu executare, a fost lasat in libertate si a fugit din Moldova, odata cu Vlad Plahotniuc (potrivit presedintelui Dodon), cu cateva ore inainte ca PDM sa-si anunte capitularea politica la inceputul lunii iunie.Au demisionat si judecatorii Curtii Constitutionale dupa haosul periculos pe care l-au generat prin deciziile lor in perioada 7-9 iunie. Recent, au devenit cunoscute numele pretendentilor din partea CSM (doi magistrati) la fotoliile de judecatori ai Curtii Constitutionale. Este vorba de Teodor Carnat, fost membru al CSM si Vladimir Grosu, fost ministru al Justitiei si reprezentant al Guvernului Moldovei la CEDO.Reprezentantii societatii civile urmaresc sceptic acest concurs la care, pentru doua functii, deocamdata, au aplicat doar doi pretendenti. Concursul este deschis pana pe 11 iulie.Luni, 8 iulie, a demisionat si Bogdan Zumbreanu din functia de sef al Directiei generale urmarire penala a Centrului National Anticoruptie. Anterior, acesta a fost demis de catre Parlament din functia de director general al CNA.Urmatorii care urmeaza a fi demisi, potrivit premierului si deputatilor blocului ACUM, sunt procurorul general, intreaga conducere a Consiliului Concurentei si membrii Consiliului Audiovizualului.