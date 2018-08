Protest al diasporei la Chisinau: Cutitul a ajuns la os, asa nu se mai poate!

Ziare.

Incepand cu orele locale 14:00, oamenii vor veni in Piata Marii Adunari Nationale (PMAN) pentru a participa la mitingul impotriva actualei guvernari, impotriva invalidarii alegerilor din Chisinau, precum si impotriva sistemului de vot mixt, informeaza presa de peste Prut."Cutitul a ajuns la os, asa nu se mai poate! Duminica, 26 august, ora 14:00, toate drumurile duc in Piata Marii Adunari Nationale!", a indemnat Miscarea de Rezistenta nationala ACUM.In paralel cu manifestatia din PMAN, proteste vor avea loc in mai multe orase din Europa si de peste ocean. Moldoveni din diaspora care nu au reusit sa ajunga in Republica Moldova au anuntat organizarea mai multor manifestatii in semn de solidaritate cu protestul de la Chisinau. Astfel, vor avea loc manifestatii la Londra, Paris, Berlin, Frankfurt, Milano, Bruxelles, potrivit Jurnal.md.Avocatul poporului din Republica Moldova, Mihai Cotorabi, a chemat autoritatile statului, precum si organizatorii manifestatiilor din 26 august la responsabilitate si corectitudine in asigurarea dreptului la intruniri, informeaza Radio Chisinau.Cotorabi a cerut membrilor si simpatizantilor formatiunilor politice si miscarilor obstesti care vor protesta pe 26 august la Chisinau sa-si exercite dreptul la intrunire pasnic, sa demonstreze respect si toleranta fata de orice persoana, indiferent de viziunile politice ale acesteia.De asemenea, el a cerut autoritatilor sa asigure toate conditiile necesare pentru exercitarea neingradita a dreptului la intruniri, prin garantarea ordinii publice, a securitatii manifestantilor in cadrul legii, cu excluderea violentelor si tentativelor de creare a unor impedimente pentru deplasarea persoanelor din alte localitati la actiunile de protest.