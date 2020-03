Proteste violente la Chisinau: Usa Guvernului a fost sparta cu un buzdugan

Ziare.

com

Sute de protestatari au cerut demisia guvernului condus de premierul Ion Chicu si a presedintelui Igor Dodon la actiunea de protest organizata in centrul Chisinaului de Consiliul national al veteranilor de razboi la implinirea a 28 ani de la izbucnirea conflictului militar de pe Nistru la 2 martie 1992.Participantii erau inarmati cu buzdugane din lemn si tineau steaguri tricolore, scandand 'Jos tradatorii!', 'Noi suntem poporul, Dodon e tradatorul!', 'Hotii!' etc.Liderii protestatarilor spun ca intregul guvern trebuie sa demisioneze pentru ca s-a solidarizat cu declaratia recenta a ministrului de externe, Aureliu Ciocoi, care a parut sa laude rolul jucat de Rusia in conflictul din Transnistria. Manifestantii mai revendica un 'pachet de asistenta sociala' pentru participantii la razboi si familiile lor si voiau sa fie primiti de premierul Chicu sau de alti oficiali guvernamentali, potrivit Europa Libera.Mai multe dispozitive ale politiei au fost mobilizate in fata cladirii executivului, dupa ce usa de sticla a cladirii a fost sparta cu un buzdugan.In prima parte a zilei, protestatarii blocasera circulatia troleibuzelor pe Bulevardul Stefan cel Mare. Totodata, ei au amenintat ca vor bloca toate iesirile din oras.In cele din urma, un grup format din cinci fosti combatanti a fost invitat in cladirea guvernului pentru a discuta revendicarile cu autoritatile, pentru convorbiri fiind convocat de urgenta ministrul apararii, Victor Gaiciuc. Acesta a declarat ulterior ca 'multe' dintre doleantele veteranilor 'au fost rezolvate'.Premierul Ion Chicu s-a declarat 'mahnit' de faptul ca o parte dintre veterani a preferat sa protesteze in aceasta zi. 'A strica usile guvernului, ale unei cladiri a statului, nu e o dovada de patriotism, din contra - e dovada ca detesti edificiile tarii si ale statalitatii. Aceste edificii nu apartin premierului sau vreunui demnitar, ci poporului Republicii Moldova', a declarat Chicu, citat de Ziarul National din Chisinau.Situatia se anunta tensionata inca de dimineata cand presedintele Igor Dodon, sefa parlamentului, Zinaida Greceanii, si premierul Ion Chicu au mers sa depuna flori la monumentul 'Maica indurerata' din cadrul complexului-memoral 'Eternitatea' pentru a comemora victimele razboiului din Transnistria, unde au fost huiduiti de mai multe persoane venite sa aduca un omagiu celor morti.Contrar traditiei, cei trei inalti oficiali nu au fost insotiti de veteranii care au luptat cu arma in maini pentru a apara integritatea Republicii Moldova, plecand precipitat dupa ce au pastrat un moment de reculegere la monumentul ridicat in memoria eroilor cazuti in luptele din 1992, conform Ziarului National.Mai mult, fortele de ordine nu au permis nimanui sa intre pe teritoriul Memorialului 'Eternitatea' pana nu au plecat presedintele, premierul si sefa legislativului.Reprezentantii miscarii politice Unirea au venit cu fotografiile lui Igor Dodon, Ion Chicu, ministrului de externe Aurel Ciocoi, ministrului apararii Victor Gaiciuc etc., sub care au fost inscrise unele dintre declaratiile lor controversate, precum 'Crimeea este pamantul Federatiei Ruse' (Dodon), 'Eu nu stiu ce inseamna Frontul Popular' (Chicu) sau 'Rusia a intervenit pentru a opri varsarile de sange in 1992' (Ciocoi).Declaratia ministrului de externe din guvernul Chicu cu privire la razboiul din Transnistria a declansat indignarea veteranilor conflictului, el fiind acuzat ca exprima pozitia Federatiei Ruse.Afirmatia ministrului de externe Aureliu Ciocoi, potrivit caruia Federatia Rusa ar fi oprit razboiul de pe Nistru in 1992 este inedita, in contextul in care pana acum nimeni din diplomatia moldoveana nu a facut asemenea afirmatii, a apreciat luni pentru Radio Chisinau analistul politic Ion Tabarta.'Ceea ce a spus Ciocoi este ceva nou pentru Republica Moldova, ceva inedit. Guvernul Republicii Moldova intotdeauna, chiar si in perioada lui Vladimir Voronin, a avut o pozitie oficiala clara: Rusia este tara agresoare. Tiraspolul nu s-a subordonat, Chisinaul a mers sa-si faca dreptate, hai sa spunem asa, a reactionat la acele nedreptati. Niciodata nu am avut o declaratie a unui sef al diplomatiei noastre ca Armata a 14-a, in cazul dat, a avut un rol de pacificator si ca datorita Federatiei Ruse au fost oprite varsarile de sange. Asta este exact ceea ce spunea Serghei Lavrov (ministrul rus de externe) in septembrie anul trecut, dar nu numai el. Aceasta a fost o politica pe care Federatia Rusa a incercat sa o inoculeze constant', a precizat Ion Tabarata.Deputatii Partidului 'Actiune si Solidaritate' (PAS) au anuntat ca vor initia o noua motiune impotriva ministrului de externe, dupa ce Biroul permanent al parlamentului nu a admis examinarea primei motiuni a blocului ACUM.