Putea Maia Sandu sa se salveze? Cat e mana Rusiei?Interviu

Valeriu Pasa, e destul de complicat sa intelegi din afara situatia de la Chisinau. Faptele sunt acestea: guvernul Maia Sandu a fost demis chiar cu voturile partenerilor de coalitie, socialistii pro-rusi ai lui Igor Dodon. E asta o infirmare practic a argumentelor care spuneau, in iunie, ca alianta dintre pro-europenii de la ACUM si pro-rusii lui Dodon este una buna pentru Republica Moldova?

Putem spune ca, in tot acest joc, Rusia a tras mai bine sforile? E o victorie a Moscovei aici? Era planul initial, un fel de capcana?

Cum putea fi evitata demiterea cabinetului Maia Sandu? A fortat premierul de la Chisinau nota, in privinta justitiei sau asumarea raspunderii pentru modificarea Legii Procuraturii a fost doar un pretext? A fost Maia Sandu neflexibila in negocieri?

In acest moment, e compromis ceea ce numim parcursul european al Republicii Moldova? Igor Dodon ar spune ca nu - joaca la doua capete?

Se vede undeva, in toate acestea, umbra lui Plahotniuc?

Riscul federalizarii este pe masa?

Care este, in acest moment, marja de joc a Rusiei si care a partenerilor occidentali? Ce se poate face - si cine - concret, pentru Republica Moldova?

, explica, intr-un interviu pentru Ziare.com, care este situatia politica de la Chisinau in acest moment si in ce fel poate profita Rusia.Am fost din start de partea unei aliante temporare, cu Guvern tehnic care sa asigure doar doua lucruri - eliminarea regimului autoritar al lui Vlad Plahotniuc si pregatirea alegerilor parlamentare anticipate. Restabilirea regulilor de joc democratice era programul maxim pe care il vedeam.Blocul ACUM si-a asumat mult mai multe. Si-a asumat guvernarea cu un program de reforme de termen lung, inclusiv construirea unui sistem de justitie integru si independent.Imi pare rau doar ca nu am insistat mai mult sa scrie in acel acord de coalitie finalitatea alegerilor anticipate.Maia Sandu a confirmat prin actiuni adeziunea deplina pentru lupta impotriva coruptiei, integritatea sa, dar si capacitatea de a guverna (chiar daca au fost multe greseli cauzate de lipsa experientei). Igor Dodon si socialistii au avut si ei ocazia sa isi arate fata reala - le este frica de un procuror independent.Asta o vad si cetatenii.Rusia, prin vice-premierul Kozak, a jucat tare primavara. Acum, legat de schimbarea guvernului, nu am deocamdata informatii concludente despre cum a actionat Moscova.Cert este ca nu s-au opus demiterii Maiei Sandu. Dar nu am dovezi ca au sustinut acest demers.Nu este oricum de mirare situtia, cand Kremlinul nu se opune conservarii coruptiei si impunitatii in vecinatatea sa. E parte din instrumentarul sau de interventie hibrida - cat mai corupta este o tara, atat mai usor de penetrat pentru interesele regimului Putin.Totusi, la nivelul diplomatiei ruse, exemplul cooperarii fructuoase cu UE si SUA in Republica Moldova era foarte apreciat. Era considerat un fel de model de succes. Eu cred ca Dodon a actionat mai mult pe cont propriu. Iar miza Rusiei nu era asa mare ca in lunile mai-iunie. Atunci, Kremlinul risca sa ramana fara instrumente de control, prin dizolvarea Partidului Socialistilor in Partidul Democrat al lui Plahotniuc.Acum, Rusia nu are nevoie sa poarte raspundere pe fata pentru Moldova. Ca nu are bani.Important pentru Putin este sa nu se miste pe bune Moldova spre UE, sau sa poata bloca la orice moment acest parcurs. Cu un Dodon corupt la carma, sunt oricum linistiti. Dar, planurile Rusiei au o singura constanta - ele se schimba. Nu pot exclude nimic, chiar si aderarea la Uniunea Euro-Asiatica, dupa modelul Serbiei. Stiu ca la Moscova este multa lume nemultumita de Dodon.Au trecut cateva zile de le investirea noului Guvern al lui Dodon, dar nu a venit inca nici o felicitare oficiala, nici macar de la Guvernul Rusiei.Nu putea fi evitata. Ar fi fost posibil numai daca Maia Sandu s-ar fi dovedit corupta si gata sa participe in furturi alaturi de Dodon. Sa fie parte din cercul vicios de tip mafiot - "avem komporomaturi reciproce si nu le scoatem".Daca nu se mergea acum la fortarea notei, Dodon oricum trantea Guvernul.Intelegerea de culise cu democratii (care nu se mai stie cat de mult mai sunt controlati de Plahotniuc) exista cel tarziu din septembrie. Se gasea alt motiv. Motiv fals. Acum, macar este clar motivul - frica socialistilor si a democratilor de un procuror general independent. Cat tine de cultura comunicarii in aliante, e loc de mai bine. Dar s-a comunicat. O buna parte din deputatii socialistii sunt si ei nemultumiti de alianta noua cu PD. Dar se tem sa mearga contra lui Dodon.Dodon joaca la un singur capat - propriul interes. Dependenta lui de Kremlin este atat de mare, incat orice ar face nu va iesi din liniile trasate acolo. Va incerca desigur sa pastreze aparente, isi va dori finantarea europeana. Dar nu va reusi prea multe.UE a invatat lectia Plahotniuc, va cere reforme reale in justitie. Dar vin si alegerile prezidentiale intr-un an, Dodon isi vrea voturile alegatorilor pro-europeni. Va fi mai curand o stagnare. Poate fi si un recul, daca asta va cere Moscova. Putin probabil. Oricum, Republica Moldova este inca extrem de departe de faza eligibilitatii pentru a depune cererea de aderare la Uniunea Europeana.Nu cunosc. Cert este ca mentinerea tuturor procurorilor si judecatorilor corupti, santajabili, este o veste buna pentru Plahotniuc. Poate dormi linistit, nu va aexista nici o investigatie reala a crimelor lui. Eu cred ca a sustinut actiunea deputatilor democrati, pe unii (cum e Andrian Candu) ii controleaza in continuare. Un premier ca Maia Sandu si un procuror general dornic sa faca dreptate este un cosmar pentru Plahotniuc. Dar aceasta deloc nu inseamna ca Plahontiuc l-a iertat pe Dodon sau s-a impacat din nou cu rusii.Nu cunosc. Dar nici nu cred ca era. Asta nu se decide la Chisinau. Daca Moscova, Berlinul si Washingtonul vor cadea de acord, normal ca un guvern marioneta al lui Putin la Chisinau va facilita planul. Dar nu vad, deocamdata, circumstante pentru o astfel de intelegere.Sa nu uitam ca in Republica Moldova nu exista sustinere larga pentru aceasta schema. La Tiraspol se doreste si mai putin. Nu cred ca vom avea evolutii reale pe dosarul transnistrean pana la alegerile prezidentiale.Rusia sta linistita, banuiesc ca abia urmeaza sa evalueze noua realitate si sa-si stabileasca noua strategie. Mai putin linistiti sunt cei din Vest. Au de ce - Rusia oricand poate livra surprize. Nu stii la ce sa te astepti de la ei.Romania nu mai are-uri pe politica in raport cu Republica Moldova de vreo patru ani. Ma astept ca dupa realegerea Presedintelui, sub conducerea domnului ministru Aurescu, Romania isi va construi o noua strategie in raport cu Republica Moldova.Daca ar fi sa dau un sfat pentru SUA, UE in general si Romania in parte, as atrage atentia asupra situatiei in mass-media. De acolo se trage si reala influenta a Rusiei in Republica Moldova. E nevoie de sustinut crearea acelui cadru democratic in care o adunatura de corupti in frunte cu cineva ca Dodon sau Plahotniuc sa nu aiba sanse de izbanda.