R. Moldova: Curtea Constitutionala l-a suspendat pe Dodon. Pavel Filip a fost numit presedinte interimar. Parlamentul a fost dizolvat

UPDATE 11:00

Ziare.com

com

Parlamentul a fost dizolvat. Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a emis o hotarare pentru dizolvarea Parlamentului, in urma unei sesizari depuse de Pavel Filip, care a preluat functia de presedinte interimar, dupa suspendarea lui Igor Dodon, conform unui comunicat emis de CCM.Mai multe persoane, majoritatea simpatizanti ai Partidului Democrat (PD) din Republica Moldova, au innoptat in fata Ministerului de Interne, Procuraturii, Ministerului Finantelor, Guvernului, Parlamentului si Curtii Constitutionale. Acestia si-au instalat corturi si spun ca vor protesta cat este nevoie.La 9 iunie 2019, Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a examinat sesizarea nr.113f/2019 depusa de catre un grup de deputati privind constatarea circumstantelor care justifica interimatul functiei de Presedinte al Republicii Moldova.In baza articolelor 85 alin. (1), 135 alin. (1) lit. f) si 140 din Constitutie si a Hotararii Curtii Constitutionale nr. 13 din 8 iunie 2019, Curtea Constitutionala a emis urmatorul aviz:1. Se constata ca circumstanta care justifica interimatul functiei de Presedinte al Republicii Moldova in cadrul procedurii de dizolvare a Parlamentului refuzul deliberat al Presedintelui de a-si indeplini obligatia constitutionala de a sesiza Curtea Constitutionala, pentru constatarea circumstantelor care justifica dizolvarea Parlamentului de legislatura a X-a, cu emiterea ulterioara a decretului de dizolvare a Parlamentului si de stabilire a datei alegerilor parlamentare anticipate, fapt care reprezinta, potrivit articolului 91 din Constitutie, o imposibilitate temporara de exercitare a atributiilor sale in acest sens.2. In baza articolului 91 din Constitutie, potrivit ordinii exercitarii interimatului, Prim-ministrul in exercitiu, dl Pavel Filip, in calitate de Presedinte interimar al Republicii Moldova va sesiza Curtea Constitutionala pentru constatarea circumstantelor care justifica dizolvarea Parlamentului de legislatura a X-a si, dupa caz, va emite decretul privind dizolvarea Parlamentului si stabilirea datei alegerilor parlamentare anticipate.Avizul este definitiv, nu poate fi supus niciunei cai de atac, intra in vigoare la data adoptarii si se publica in Monitorul Oficial al Republicii Moldova.Anterior, Igor Dodon, a scris intr-o postare pe Facebook ca Partidul Democrat nu intentioneaza sa transmita pe cale pasnica puterea majoritatii parlamentare legitime si guvernului legal."Si aceasta, in pofida faptului ca procesele de ieri din parlament si noul guvern format au fost sustinute de majoritatea cetatenilor si au fost recunoscute de partenerii nostri externi din Vest si din Est. In aceasta situatie, noi nu avem o alta solutie decit sa ne adresam comunitatii internationale cu indemnul de a deveni intermediari in procesul de transmitere pasnica a puterii si/sau sa indemnam poporul Moldovei la o mobilizare fara precedent si iesirea la proteste pasnice. Sint convins ca procesul este lansat si nu exista cale de intoarcele. Trebuie sa mergem pina la final. Noi nu vom face cale intoarsa", a scris Dodon.Parlamentul din Republica Moldova s-a intrunit, sambata, intr-o sedinta extraordinara, ignorand decizia Curtii Constitutionale de a fi dizolvat. Curtea Constitutionala a declarat neconstitutionale, sambata, intr-o sedinta rapida, toate deciziile luate de Parlament. Cu toate acestea, Parlamentul a acordat votul de incredere Guvernului condus de Maia Sandu, care a si depus juramantul.Vladimir Plahotniuc acuza o tentativa de lovitura de stat.