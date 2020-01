R. Moldova: Seful suspendat al Procuraturii Anticoruptie, retinut pentru 72 de ore

Ziare.

com

Contactat de reporterii deschide.md, ofiterul de presa al Procuraturii Generale, Emil Gaitur, a confirmat ca Viorel Morari a fost retinut pentru "abuz in serviciu" si "fals in acte".In urma cu o luna, procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a dispus efectuarea controalelor la Procuratura Anticoruptie si la Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze, iar vineri este ultima zi a acestor controale.Procuratura Generala a anuntat in 9 decembrie derularea unor controale la cele doua procuraturi specializate, fiind vizata activitatea celor doua institutii incepand cu anul 2016 si pana in prezent.