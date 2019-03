R.Moldova: Socialistii vor sa faca noul guvern cu opozitia democratica

Ziare.

Unul dintre liderii socialistilor, Ion Ceban, a mentionat ca la baza discutiilor vor fi puse cateva principii, intre care garantarea statalitatii si a neutralitatii Republicii Moldova, promovarea unei politici externe echilibrate cu consolidarea parteneriatului cu Federatia Rusa si a relatiilor cu Uniunea Europeana si SUA, protectia valorilor traditionale.Ceban a mai precizat ca socialistii invita la discutii mai intai blocul ACUM pentru ca, anterior, au colaborat cu unii politicieni ai blocului, inclusiv au protestat impreuna.Vicepresedintele PAS, Mihai Popsoi, anunta ca formatiunea pe care o reprezinta a luat act de declaratia Comitetului executiv al Partidului Socialistilor prin care s-a propus organizarea unei intalniri pentru formarea unei majoritati parlamentare.Solicitat de portalul deschide.md, el a declarat ca, in viitorul apropiat, reprezentantii PAS si ai PPDA, parti componente ale blocului ACUM, vor organiza o sedinta comuna pentru a analiza propunerea socialistilor."Am luat act de aceasta declaratie. O vom examina cu partenerii, iar ulterior vom anunta public pozitia noastra", a precizat Popsoi.Anterior, liderii blocului ACUM au anuntat ca nu vor negocia cu PSRM, dar nici cu alta formatiune parlamentara in vederea crearii unei majoritati. Si Partidul Democrat (PD), al controversatului oligarh Vlad Plahotniuc, a lansat o invitatie blocului ACUM la negocieri pentru formarea unei coalitii.Conform rezultatelor alegerilor, Partidul Socialistilor va avea 35 de mandate in noul Parlament, Partidul Democrat - 30, Blocul ACUM - 26, iar Partidul Sor - 7 mandate. Trei mandate le-au revenit deputatilor independenti.