R. Moldova suspenda legaturile aeriene cu Europa si inchide puncte de frontiera cu Romania si Ucraina

Autoritatea Aeronautica Civila de la Chisinau va asigura sistarea curselor aeriene regulate cu Italia, Spania, Franta incepand de duminica, 15 martie 2020, ora 00:00.Incepand cu 16 martie, ora 00:00, vor fi sistate cursele aeriene regulate cu Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Germania, Irlanda, Marea Britanie, Polonia, Portugalia si Romania.Operatorii aerieni vor avea interdictie sa imbarce calatori care vin catre Republica Moldova cu escala in Italia, Spania, Franta, Germania, China, Iran si Coreea de Sud.De asemenea, operatorii aerieni au interdictie sa imbarce persoane de alta cetatenie, decat cea moldoveneasca, care vin in Republica Moldova. Exceptia fac persoanele apatride si cetatenii straini cu domiciliu, resedinta sau permis de sedere in Republica Moldova.Hotararea mai prevede ca autoritatile publice locale si administratorii localurilor de agrement, recreere, salilor de sport, centrelor sportive, bazinelor de inot, teatrelor, cinematografelor, salilor de concerte, muzeelor etc., sa asigure sistarea activitatilor organizate, inclusiv in locurile de recreere si de agrement, pe intreg teritoriul Republicii Moldova, pana la data de 1 aprilie.Managerii si proprietarii companiilor de transport vor trebui sa asigure igienizarea si dezinfectia vehiculelor dupa fiecare ruta in statiile terminus.In plus, pana la 31 martie, sunt interzise intrunirile si serviciile religioase organizate de toate cultele pe intreg teritoriului Republicii Moldova, cu exceptia inmormantarilor.