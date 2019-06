Reactii din Romania la schimbarile politice din Republica Moldova

Ciolos: O sprijinim din tot sufletul pe Maia Sandu. Am incredere in capacitatea ei de a tine Republica Moldova pe calea europeana

Eugen Tomac: E frica de Plahotniuc

Traian Basescu: Situatia este mai buna decat ma asteptam

Liderul PLUS, Dacian Ciolos, isi anunta sprijinul pentru noul premier al Republicii Moldova, Maia Sandu, si isi exprima increderea ca aceasta are capacitate de a tine Republica Moldova pe calea europeana."O felicit pe Maia Sandu pentru alegerea ei ca prim-ministru al Republicii Moldova. Ea isi asuma o sarcina uriasa: sa scape tara de oligarhi si sa ii ofere o buna guvernare, responsabila si construita in interesul cetatenilor", a scris Ciolos pe pagina sa de Facebook.El precizeaza ca Maia Sandu este "o proeuropeana convinsa, sprijinita de liderii europeni de la Bruxelles si din numeroase state-membre"."Am incredere in capacitatea ei de a mentine echilibrul fragil in aceasta coalitie, pentru a tine Republica Moldova pe calea europeana. O sprijinim din tot sufletul! Mult succes, draga Maia!", incheie Ciolos.Eugen Tomac presedinte PMP, a scris pe Facebook ca decizia presdintelui moldovean de a o numi pe Maia Sandu premier isi gaseste explicatiile in teama fata de presedintele PDM, Vlad Plahotniuc."Chisinau fierbe scena politica. Presedintele Dodon, ajuns la putere cu un discurs profund antieuropean, a propus-o astazi pentru functia de premier pe Maia Sandu, lider politic proeuropean. Ce l-a determinat pe Dodon sa faca acest pas? Simplu: frica de Plahotniuc.Urmeaza vremuri interesante peste Prut, pe care merita sa le urmarim", scrie Eugen Tomac, pe Facebook.Publika.MD a publicat sambata un video in care Igor Dodon recunoaste, intr-o convorbire cu liderul PDM, Vlad Plahotniuc, ca primea 700 de mii - 1 milion de dolari pe luna de la rusi, dar ca de la 1 aprilie finantarea a fost oprita."Situatia nu este grozava, dar este mai buna decat ma asteptam. Este un guvern care va privi spre Vest, inclusiv spre Romania", a declarat Traian Basescu, la Realitatea TV. El a mai spus si ca este de remarcat faptul ca premierul, prim-vicepremierul si cativa ministri din noul guvern au cetatenie romana.