Republica Moldova are un nou guvern "tehnocrat", condus de consilierul lui Dodon

"Nu e un guvern al presedintelui tarii, desi acolo (in guvern) sunt si consilieri ai presedintelui. Suntem un guvern tehnocrat, apolitic. Daca vom simti presiuni, vom reactiona corespunzator", a spus noul prim-ministru Ion Chicu.Presedintele Igor Dodon l-a desemnat, miercuri, pe consilierul sau Ion Chicu pentru functia de premier, dupa ce deputatii socialisti au spus ca sustin propunerea sefului statului de formare a unui guvern tehnocrat, iar negocierile cu blocul ACUM au esuat Presedintele Parlamentului de la Chisinau, Zinaida Greceanii, a declarat ca socialistii vor acorda "tot suportul necesar" pentru guvernul condus de Chicu, subliniind ca noua componenta a executivului este "cea mai profesionista din istoria Republicii Moldova", potrivit Agora.md.In timpul votului, parlamentarii Blocului ACUM au parasit sala.Inainte de vot, presedintele Partidului Democrat (PDM), Pavel Filip, a declarat ca decizia PDM de a sustine guvernul condus de Ion Chicu "este riscanta, dar tot atat de necesara". "Am avut o discutie si am primit asigurari ca noul guvern va fi ancorat in parcursul european al Republicii Moldova si in implementarea Acordului de Asociere cu UE, precum si aprofundarea parteneriatului strategic cu Romania si Ucraina", a declarat Filip.