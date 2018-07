Republica Moldova - o tema pe agenda europeana, nu si pe cea a Romaniei. Scenarii pentru Chisinau

Care este politica Uniunii Europene fata de Chisinau si care sunt mecanismele pe care le are pentru a spijini traseul democratic al tarii? Dar vointa politica?

E bine ca Romania sa taca sau, din contra, ar trebui sa isi compuna un mesaj diplomatic clar, care sa nu insemne imixtiune in politica interna a Republicii Moldova, dar nici indiferenta?

Este inadmisibil ca Romania nu are o pozitie, invalidarea alegerilor e ceva nemaiintalnit nici in dictaturi declarate, iar noi declarativ sustinem drumul european pentru Moldova. Ba chiar diversi europarlamentari romani incearca de zor sa spele imaginea regimului Plahotniuc in Parlamentul European zilele acestea.

Exista insa si cativa politicieni romani care sustin cauza Moldovei, si la noi, si in Parlamentul European. E ingrijorator insa ca nu vedem pozitii publice din partea celor de la Putere.

Dragnea si Plahotniuc sunt frati gemeni

Fiecare din ei controleaza guvernul prin marionete: Dancila si, respectiv, Filip. Amandoi detesta alegerile corecte:

Ma surprinde in schimb tacerea PNL si a presedintelui Iohannis.

Care este cea mai mare piedica pentru ca Republica Moldova sa devina o tara europeana cu drepturi depline?

Cum s-au pozitionat europarlamentarii romani

De la Bucuresti, insa, nu se aude nimic, in afara zgomotului pe care PSD il face pentru a-l salva pe Liviu Dragnea.Pana acum, Romania nu a avut nicio pozitie oficiala, desi declarativ, spune, sustinem drumul european pentru Moldova. Cu atat mai paradoxal cu cat "diversi europarlamentari romani incearca de zor sa spele imaginea regimului Plahotniuc in Parlamentul European zilele acestea"."Nu ma mir ca MAE, pesedistii care se ocupa de relatii cu Moldova, "analistii" care-l prezinta pe Plahotniuc ca pro-european tac in fata abuzurilor de la Chisinau. Joi, pe masa deputatilor europeni se vor afla sase propuneri de rezolutii, cu nuante importante pentru Chisinau:- PPE: propunerea e de supendare atat a asistentei macrofinanciare, cat si a sprijinului bugetar- ALDE - suspendarea asistentei macrofinanciare pana dupa alegeri- Grupul Conservatorilor si Reformistilor Europeni - suspendarea platilor prevazute pentru asistenta macrofinanciara pana dupa alegerile parlamentare- Verzii - suspendarea platilor prevazute pentru asistenta macrofinanciara pana dupa alegerile parlamentare- Socialistii - nicio sanctiune financiara, desi amintesc ca nu sunt intrunite preconditiile- Stanga Unita Europeana- nu precizeaza clar o sanctiune financiara, aminteste ca nu sunt indeplinite insa preconditiile pentru asistenta financiara.Inaintea dezbaterii, am vorbit cucel care isi asuma rezolutia PPE, si cu, pentru a intelege ce parghii are Uniunea Europeana pentru a asigura un traseu european pentru Chisinau."Moldova are acord de asociere cu UE din 2014 si s-a angajat sa respecte valorile si principiile Uniunii. Ceea ce se intampla de cativa ani de zile incoace (povestea miliardului si coruptia sistemica, schimbarea sistemului de vot, anularea unor alegeri perfect legitime) incalca grav aceste principii. UE are ca instrumente in special finantarea (granturi si imprumuturi), care sunt insotite de conditii ce tin de statul de drept si respectarea principiilor democratice.Toata finantarea UE trebuie suspendata pana cand autoritatile de la Chisinau demonstreaza clar ca respecta aceste conditii. Conditiile au fost concepute in sprijinul cetatenilor, nu in sprijinul unei clase politice corupte care incalca vointa cetatenilor exprimata prin alegeri si incearca sa instaureze un regim dictatorial, controland toate institutiile, inclusiv justitia. Suspendarea finantarii ar demonstra exact acest lucru: UE tine cu cetatenii impotriva unui regim corupt cu apucaturi autoritariste.Degeaba dai ajutor financiar de cateva zeci de milioane de euro, daca in Moldova nu se investigheaza furtul unui milliard din buzunarul propriilor cetateni"."UE asteapta de la Republica Moldova sa pastreze mecanismele democratiei. In ultimul an, autoritatile de la Chisinau au mers impotriva acestui principiu. Ignorarea recomandarilor Comisiei de la Venetia in privinta legii electorale si anularea rezultatelor scrutinului de la Chisinau arata dispret fata de normele agreate la nivel international, nu doar in Europa.Mai e ceva. Guvernul Filip cere asistenta macrofinanciara. Nu poate fi acordata cata vreme nu e lamurit cum a fost furat miliardul si nu sunt pedepsiti cei care au facut-o.SUA si UE au reactionat ferm dupa mentinerea deciziei de anulare a alegerilor din Chisinau: hotararea Curtii Supreme de Justitie a Republicii Moldova a intarit perceptia publicului asupra ingerintei politice in sistemul judiciar al Republicii Moldova, se arata intr-un mesaj postat pe pagina oficiala de Facebook a Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chisinau.La randul sau, ambasadorul UE in Republica Moldova, Peter Michalko, s-a aratat extrem de dezamagit de decizia CSJ de a nu admite apelul contra invalidarii alegerilor pentru primaria orasului Chisinau: "Vointa oamenilor exprimata in alegeri libere si corecte, valorile democratice, principiile statului de drept pentru respectarea carora Republica Moldova s-a angajat in relatiile cu UE nu au fost respectate", sustine Peter Michalko.La Bucuresti nu a fost nicio reactie institutionala.Acum o saptamana, doi europarlamentari romani au organizat o dezbatere in PE ca sa laude eforturile antipropaganda ale autoritatilor de la Chisinau.Acum,De altminteri, trebuie sa vedem mai larg pozitia Romaniei fata de Moldova. S-a mai scris ca noi finantam oficial site-uri de stiri in Moldova, despre care ONG-isti de media din Moldova au demonstrat ca publica fake news si propaganda. Am dat si noi imprumuturi guvernului de la Chisinau, ultima transa s-a dat fara conditii, subminand practic eforturile UE de a conditiona finantarile de reforme in justitie."E simplu.sa nu uitam ca Dragnea a fost condamnat mai intai pentru fraude electorale; Plahotniuc a mers si mai departe, fortand anularea unor alegeri considerate OK de observatori si pe care nu le-au contestat competitorii.Acesta din urma n-a gasit timp nici macar pentru o scurta intalnire cu Maia Sandu si Andrei Nastase, dar i-a primit pe Andrian Candu si premierul Filip, doua unelte ale oligarhului de la Chisinau. Trist". Trist"."In principal coruptia sistemica si faptul ca de doi ani incoace vedem concentrarea intregii puteri in mainile unui singur om"."Sunt doua piedici. Cea interna e coruptia elitelor. Cea externa e linia impusa de PSD in privinta Chisinaului. Deciziile luate de pesedisti cu referire la Republica Moldova n-au avut niciodata trecere in UE. Ele le-au dat apa la moara celor care vor, in Europa, ca extinderea sa se opreasca la Prut.Singurii care au reusit sa miste lucrurile la nivel european in privinta Moldovei, fiind realmente credibili, fiindca erau rationali, au fost ministrii Ungureanu si Baconschi, sub autoritatea presedintelui Basescu".Daca deputatii PPE sprijina Rezolutia cea mai drastica, prin care este ceruta atat stoparea asistentei macrofinaciare, cat si a suportului bugetar, sunt si europarlamentari romani care sustin ca treburile interne de la Chisinau nu ar trebui sa atraga sanctiuni financiare.Acestia nu se pozitioneaza de partea pro-europeanului Andrei Nastase, in pofida semnalului puternic dat de ambasadorul UE la Chisinau, iar argumentul pe care il construiesc se vrea o reflectare in oglinda a referendumului pentru suspendarea presedintelui Traian Basescu, a carui invalidare a fost constatata de CCR.citata de presa de la Chisinau : Uniunea Europeana trebuie sa respecte decizia luata de judecatori in cazul invalidarii alegerilor, chiar daca nu este foarte placut ce s-a intamplat la Chisinau."Pentru mine este foarte dificil de comentat, pentru ca, imi aduc aminte, in 2012, cand am procedat la suspendarea presedintelui Traian Basescu, populatia ne-a urmat. 7,5 milioane de romani au votat pentru demiterea lui Basescu, dar Curtea Constitutionala a spus "nu" si atunci Uniunea Europeana ne-a obligat sa respectam decizia Curtii Constitutionale. Instantele au spus "nu" si, de fapt, Uniunea Europeana ar trebui sa aiba acelasi tip de standart, in opinia mea. E foarte neplacut ce s-a intamplat, e o lectie pe care Republica Moldova a primit-o. Nu stiu cat este de motivata sau nemotivata decizia judecatoreasca, dar stiu foarte clar ca eu trebuie sa o respect, ca om politic", a spus europarlamentarul."La Chisinau, in 2018, decizia oamenilor, care au ales prin vot primarul Chisinaului, a fost intoarsa de o serie de decizii judecatoresti. Principiul in sine e odios intr-o democratie, pentru ca decizia oamenilor exprimata prin vot este sfanta.La Bucuresti, in 2012, in cazul referedumului de demitere a presedintelui, invalidat cu "nu e bine domnu Chestor", erate si alte asemenea, cu Viviana Reding si Barroso aplaudand in picioare, nu a mai fost vorba nici de principii sfinte si nici oamenii nu au mai fost cei mai importanti.Si uite asa, UE care foloseste dintr-o greseala administrativa "limba moldoveneasca", valorizeaza diferit nu doar principii, dar si oameni..", a scris acesta pe contul de Facebook.