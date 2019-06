Criza politica in R. Moldova: S-a numit o noua conducere a Parlamentului si noul guvern, condus de Maia Sandu. Curtea Constitutionala a anulat deciziile

UPDATE 16:30

Sedinta a fost convocata de deputatii din blocul ACUM si din PSRM, care au format o majoritate parlamentara si nu au recunoscut decizia Curtii Constitutionale, sustinand ca termenul pentru investirea unui nou guvern expira, de fapt, sambata la miezul noptii.la data adoptarii si se publica in Monitorul Oficial al Republicii Moldova.- Zinaida Greceanii a fost aleasa prin vot in functia de presedinte al Parlamentului Republicii Modova. Zinaida Greceanii a primit voturile a 56 de deputati dintre cei 61 prezenti. De asemenea, s-a votat ca Parlamentul sa aiba patru vicepresedinti, la propunerea Blocului ACUM, condus de Maia Sandu si Andrei Nastase. Trei dintre vicepresedinti vor fi Mihai Popsoi (platforma PAS), Alexandru Slusari (platforma DA), Ion Ceban (PSMR), al patrulea urmand sa fie ales din opozitie.Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a semnat, sambata, decretul prin care o desemneaza pe Maia Sandu pentru functia de prim-ministru. "In conformitate cu prevederile Constitutiei Republicii Moldova, ca urmare a consultarii fractiunilor parlamentare am decis sa desemnez la functia de Prim-ministru al Republicii Moldova pe Dna Maia SANDU", a anuntat Igor Dodon, intr-o postare pe Facebook.Curtea Constitutionala de la Chisinau a decis, intr-o sedinta de urgenta, invalidarea alegerii Zinaidei Greceanii in functia de presedinte al Parlamentului, informeaza News.ro. Curtea Constitutionala a decis, totodata, ca toate deciziile luate de Parlament sambata si cele care vor fi adoptate in continuare sunt neconstitutionale."1. Se declara neconstitutionala Hotararea adoptata de deputatii Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a X-a din 8 iunie 2019 pentru alegerea doamnei Zinaida Greceanii in functia de Presedinte al Parlamentului. 2. Se declara neconstitutionale, ab initio, actele legislative (legile, hotararile) adoptate de deputatii Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a X-a la data de 8 iunie 2019 si ulterior", se arata in comunicatul emis de Curtea Constitutionala a Republicii Moldova, relateaza Ziarul de garda.Hotararea Curtii Constitutionale este definitiva, nu poate fi supusa niciunei cai de atac, intra in vigoare- Parlamentul de la Chisinau a acordat votul de incredere Guvernului Maiei Sandu. Noul cabinet de ministri a fost aprobat unanim, de cei 61 de deputati.Structura noului Guvern, potrivit, este:Maia Sandu - prim-ministruAndrei Nastase - viceprim-ministru, Ministerul Afacerilor InterneVasile Sova - viceprim-ministru pentru ReintegrareNatalia Gavrilita - ministrul FinantelorGeorgeta Mincu - ministrul Agriculturii si Dezvoltarii RegionaleNicu Popescu -ministrul Afacerilor Externe si Integrarii EuropenePavel Voicu - ministrul AparariiVadim Branzan - ministrul Economiei si InfrastructuriiStanislav Pavlovschi - ministrul JustitieiLiliana Nicolaescu-Onofrei - mininstrul Educatiei, Culturii si CercetariiAla Nemerenco - ministrul Sanatatii, Muncii si Protectiei SocialeInvestirea in functie a noului Guvern urmeaza sa aiba loc tot astazi.Parlamentarii moldoveni au votat sambata si o "intelegere politica temporara privind dezoligarhizarea si readucerea Republicii Moldova in albia Consititutionalitatii".La sedinta parlamentului a fost prezent si presedintele Igor Dodon precum si ambasadorul UE, Peter Michalko, cel al SUA, Derek J. Hogan precum si cel al Rusiei, Oleg Vasnetov, potrivit Unimedia.De cealalta parte, Partidul Democrat din Moldova (PDM), condus de oligarhul Vladimir Plahotniuc, a cerut demisia presedintelui Igor Dodon, pe care il acuza ca tradeaza tara. Reprezentantii PDM au cerut ca in toamna sa aiba loc alegeri parlamentare si prezidentiale si considera ca tot ce a avut loc sambata in Parlament este ilegal si poate fi considerat uzurpare a puterii de stat.PDM a purtat pana vineri negocieri cu PSRM pentru a forma o majoritate parlamentara, insa negocierile au esuat. Dupa care, un acord a fost semnat intre ACUM si PSRM. Acordul a fost semnat de 60 dintre cei 61 de parlamentari cati sunt in grupurile partidelor.Situatia a fost foarte agitata, sambata, la Chisinau. In timp ce la Parlament se incearca investirea unui nou guvern, in spatiul public au fost lansate inregistrari cu presedintele Igor Dodon, aflat la o intalnire cu Vladimir Plahotniuc, in care acestia discuta despre un acord ce ar include si un punct secret, respectiv federalizarea R. Moldova. Inregistrarile au fost facute publice la Publika TV , televiziunea ce apartine liderului PD, Vladimir Plahotniuc.Pe retelele de socializare s-a lansat mobilizarea sustinatorilor PDM la un protest programat pentru duminica, 9 iunie.De asemenea, sedinta Parlamentului a fost boicotata de secretariatul institutiei. Potrivit tv8.md , cu doar cateva minute inainte de inceperea sedintei Parlamentului, cladirea a ramas in bezna. Potrivit reporterilor TV8, aflati la Parlament, in cladire nu au fost nici lumina, nici internet, iar angajatii secretariatului nu au fost de gasit.Potrivit Unimedia, Maria Ciobanu a declarat jurnalistilor ca l-a sunat pe secretarul Parlamentului si acesta a spus ca nu are voie sa le comunice de unde se aprinde lumina, pentru ca risca sa fie concediat.In plus, presedintele Igor Dodon a anuntat ca are informatii ca Procuratura ar pregati dosare penale, pentru tentativa de lovitura de stat, tuturor deputatilor care au participat la sedinta de sambata a Parlamentului. El i-a convocat pe ambasadorii SUA si Rusiei, anticipand ca intern, deciziile de sambata ale Parlamentului nu vor fi recunoscute."Cunosc ca vor fi deschise dosare penale pentru tentativa de lovitura de stat. Daca vor vota si vor merge inainte (PSRM si ACUM), inseamna ca au curaj. Pe intern, la sigur, Curtea Constitutionala nu va recunoaste. Dar pe extern va fi recunoscut oare un asemenea vot si majoritate parlamentara? Am cnvocat ambasadorii UE, SUA si Federatiei Ruse", a spus Dodon.Reamintim ca partidele din Republica Moldova nu au reusit sa formeze o majoritate si sa investeasca noul guvern pana vineri, 7 iunie, iar Curtea Constitutionala sustine ca termenul a expirat vineri la miezul noptii. Mai exact, Curtea considera ca termenul de "trei luni" de la data validarii alegerilor, 9 martie, in care se putea vota noul guvern a expirat dupa 90 de zile, la 7 iunie 2019, ora 00.00. Prin urmare, incepand de sambata, presedintele este obligat sa dizolve Parlamentul si sa convoace alegeri anticipate.ACUM si PSRM sustin insa ca termenul legal expira sambata, 8 iunie si considera ca are loc "o tentativa de lovitura de stat prin intermediul inaltei curti". De asemenea, presedintele Dodon a anuntat ca nu va dizolva sambata Parlamentul.