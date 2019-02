Republica Moldova, prinsa intre Rusia si UE, isi alege duminica Parlamentul, sub privirea atenta a Kremlinului

Rusia sau UE?

Una dintre cele mai sarace tari din Europa, alaturi de Ucraina, Republica Moldova este zguduita, de la independenta sa fata de URSS, in 1991, de crize politice repetate si are de gestionat, in acelasi timp, un conflict inghetat in Transnistria, un teritoriu separatist prorus care nu se afla sub controlul Chisinaului, in estul tarii.Duminica, moldovenii isi aleg, pentru un mandat de patru ani, cei 101 deputati in Parlamentul lor monocameral. Pentru prima oara, scrutinul este mixt - proportional si scrutine locale.Partidul Socialist din Republica Moldova (PSRM) al presedintelui Igor Dodon - care militeaza pentru o apropiere de Rusia si o intrare in Uniunea Economica Eurasiatica si nu in Uniunea Europeana (UE) - se afla pe primul loc in sondaje si ar putea sa obtina pana la 50% din voturi.Alianta ACUM - din care fac parte cele doua partide favorabile aderarii la UE si NATO - este creditata pe locul doi. Ea denunta "acapararea" posturilor de conducere in politica, justitie si fortele de ordine de catre Partidul Democrat din Moldova (PDM), aflat la putere, condus de oligarhul Vlad Plahotniuc - considerat cel mai puternic om in tara.PDM, creditat al treilea in sondaje si majoritar, in prezent, in Guvern si in Parlament, promoveaza o restaurare a relatiilor cu Bruxellesul, degradate din 2018, si o evitare a unei raciri a relatiilor cu Rusia.In cazul in care niciuna dintre aceste formatiuni nu obtine o majoritate pentru a forma singura un Guvern - cel mai probabil caz -, analistii se tem de o noua perioada de instabilitate.Un expert de la asociatia Adept, Igor Botan, subliniaza de asemnea "riscul unei participari slabe, avand in vedere apatia si absenta increderii alegatorilor in politicieni"."Nu stiu cu cine voi vota, sunt toti mincinosi si hoti. Dupa 42 de ani de munca, am o pensie de 948 de lei (49 euro) . Cum sa traiesc cu ea?", declara pentru AFP Tatiana, o fosta muncitoare intr-o uzina chimica, in varsta de 60 de ani."Democratia moldoveana se degradeaza. Oameni cu probleme in justitie vor ajunge in Parlament", constata la randul sau Macar Naghirneac, un voluntar in varsta de 23 de ani, care lucreaza intr-un ONG.Alimentand o atmosfera tenisonata in ultimele zile de campanie, politia rusa l-a implicat vineri pe liderul PDM Vlad Plahotniuc intr-un circuit de spalare de bani prin operatiuni de schimb suspecte, in Rusia, care a functionat din 2013 in 2014. Partidul sau a denuntat o "ingerinta grosolana" a Moscovei in alegeri.O mica fosta republica sovietica, cu 3,5 milioane de locuitori, situata intre Romania si Ucraina, Republica Moldova este sfasiata de mai multi ani intre sustinatori ai unei apropieri de UE si cei ai unei aliante cu Moscova.Ales in noiembrie 2016, presedintele Igor Dodon este considerat un aliat apropiat al lui Vladimir Putin, pe care l-a vizitat tot mai des.Blocat adesea de Parlament si Guvern in proiectele sale, Dodon si-a imblanzit discursul si nu mai militeaza pentru respingerea Acordului de Asociere semnat intre Republica Moldova si UE in 2014, de catre autoritatile proeuropene de la acea data. El vrea, de-acum, ca tara sa sa poata "sa faca comert cu Rusia si cu UE".Acest Acord de Asociere a permis deschiderea treptata a pietei europene produselor moldovene, insa a provocat furia Moscovei, care a impus imediat un embargo asupra fructelor si carnii moldovene, pedepsind astfel o populatie care traieste in principal din agricultura.Comertul este principala parghie de presiune de care dispune Rusia, in care se afla, de altfel, o jumatate de milion de muncitori moldoveni.Primindu-l pe Dodon in ianuarie, Putin a subliniat ca Rusia nu va ramane "indiferenta" la rezultatul alegerilor legislative.Secretarul Consiliului rus de Securitate Nationala Nikolai Patrusev exprima, doua saptamani mai tarziu, temerile Kremlinului cu privire la faptul ca Occidentul ar putea "impinge societatea moldoveana catre sciziune si conflict"."Am vazut deja asta in Ucraina, in 2014", aprecia Patrusev, referindu-se la revolta proeuropeana care a condus la anexarea Crimeei de catre Rusia si la un razboi cu separatisti prorusi, soldat cu aproape 13.000 de morti in decurs de cinci ani.