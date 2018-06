Republica Moldova: sfarsitul istoriei

l-a sprijinit pe fostul autocrat Vladimir Filat intr-atat incat a semnat cu acesta un infam "tratat de frontiera", niciodata ratificat;

l-a protejat pe acelasi Filat intr-atat incat proaspat alesul presedinte Iohannis a fost dus in sediul de campanie al acestuia chiar in ziua in care guvernul patronat de Filat indeplinea "furtul miliardului";

atunci cand toti finantatorii internationali (inclusiv Uniunea Europeana) au retras toate finantarile, in 2015, Romania a pompat 150 milioane de Euro la Chisinau, printr-un imprumut neconditionat (caz unic in istoria mondiala a creditului, un fel de "credit cu buletinul" dat de un stat altui stat), permitand supravietuirea regimului Plahotniuc si reluarea de catre acesta a relatiilor cu FMI;

de la premierul Romaniei pana la primarul Capitalei, toti oficialii romani s-au dus sa se pozeze cu oamenii lui Plahotniuc pentru a le sufla acestora vant in pupa electorala.

Petrisor Gabriel Peiu este doctor al Universitatii Politehnica din Bucuresti (1996), a fost consilier al premierului Radu Vasile (1998-1999) si al premierului Adrian Nastase (2001-2002), subsecretar de stat pentru politici economice (2002-2003) si vicepresedinte al Agentiei pentru Investitii Straine (2003-2004). Este coordonator al Departamentului de Analize Economice al Fundatiei Universitare a Marii Negre (FUMN).

Singurul lucru care mai leaga inca teritoriul dintre Prut si Nistru de Europa este incapatanarea Bucurestiului de a forta un destin european pentru cateva sute de politicieni care dispretuiesc tot ceea ce reprezinta Europa.Totul aici sta sub semnul unei esec, unic prin amploare si generalizare pe continentul european.(Georgia-Ucraina-Armenia-Moldova), devansata fiind de Ucraina (8320USD/locuitor, pozitia 118 pe glob), de Armenia (8.640 USD/locuitor, pozitia 114 pe glob) si de Georgia (10.000 USD/locuitor, pozitia 108 pe glob).Belarus sfideaza intreg grupul GUAM de pe pozitia 72 pe glob, cu peste 18.000 USD/locuitor, iar Bulgaria (cea mai "slaba" tara din Uniunea Europeana) se afla departe, pe locul 64, cu peste 20.000 USD/locuitor! Ce sa mai spunem de Romania, care cu cei 24.500 USD/locuitor a ajuns pana pe pozitia 60 pe glob.Defictul comercial este aproape o treime din PIB (2,5 miliarde USD deficit la un PIB cam de 7 miliarde USD), iar valoarea datoriei catre furnizorul de gaze, Gazprom, este egala cu valoarea PIB-ului (aproape 7 miliarde USD)!desi ziarele si televiziunile se intrec in a raporta noi si noi "realizari" ale economiei, increderea populatiei in asemenea stiri este atat de mare incat o treime dintre cetateni au plecat deja in strainatate, iar sondajele indica faptul ca 54% dintre cei ramasi planuiesc sa plece si ei. Sa nu uitam ca brandul "Republica Moldova" este atat de puternic incat 30% din cetateni (cam 1 milion de oameni) si-au luat cetatenia altui stat (Romania, unde, e drept, acestia nu sunt chiar straini).Din patru in patru ani se organizeaza alegeri, al caror rezultat nu mai conteaza: practic se aleg niste oameni care apoi sunt cumparati sau santajati de catre capetenia republicana in vederea deturnarii sensului votului popular.Iata, de exemplu, cum arata votul popular la ultimele alegeri, cele din noiembrie 2014 si cum arata astazi, la incheierea ciclului electoral de patru ani, Parlamentul de la Chisinau:plus cei 6 neafiliati, care voteaza alaturi de deputatii PDM.A aparut, in plus, Partidul Popular European (PPEM), cu alti 9 deputati. Adica una au votat bietii alegatori si alta este in Parlament.Si cum de s-a putut sa se deturneze total votul din noiembrie 2014? Simplu: stapanul absolut al republicii, temutul Vladimir Plahotniuc, si-a rezervat siesi controlul justitiei si al procuraturii la negocierile pentru formarea guvernului asa-zis "pro-european"; stapanind justitia, l-a arestat pe presedintele PLDM (principalul partid din coalitie), ceea ce a dus, practic, la desfiintarea respectivului partid, astazi ramanand la PLDM numai 5 deputati din cei 23 initial alesi.In mod similar a procedat Plahotniuc si la atrofierea Partidului Comunistilor, care a ajuns, de la 21 deputati alesi in 2014 la doar 6 ramasi in 2018; identic s-a redus si ponderea Partidului Liberal, subtiat de la 13 deputati alesi in 2014 la 9 deputati ramasi astazi., unde, in 2015 a fost votat ca primar Dorin Chirtoaca (Partidul Liberal, PL), cu o majoritate a consilierilor din propriul partid; acesta a fost arestat in 2017, consilierii din partidul sau au dezertat catre omni-potentul Plahotniuc, acesta a numit-o (absolut arbitrar) primar interimar pe o anume Silvia Radu (care nici macar consilier municipal nu fusese aleasa).Si pentru ca, anul acesta s-au organizat alegeri anticipate pentru postul de primar al Chisinaului (Chirtoaca a demisionat pentru a le provoca), acestea au fost castigate de candidatul opozitiei, Andrei Nastase, dar justitia l-a invalidat pe castigator, pe motiv ca... a indemnat alegatorii sa voteze! Si uite-asa, la carma orasului ramane tot o marioneta a aceluiasi Plahotniuc, Ruslan Codreanu, si acesta numit si nicidecum ales in aceasta functie...Intre timp,Cum s-a ajuns totusi atat de departe? Cum de nu a explodat o asemenea situatie?In primul rand pentru caIn al doilea rand, pentru ca Bucurestiul a ocrotit si a sprijinit firava (dar indoielnica) democratie de la Chisinau, apoi firava autocratie de la Chisinau si acum sordida autocratie de la Chisinau."Geniala" abordare a Bucurestiului are la baza doctrina devenita o adevarata "vaca sfanta" a politicii externe romanesti: Republica Moldova trebuie sustinuta sa se lupte cu agresorul rus. Nimeni nu are curajul sa recunoasca realitatea ca, de fapt,Ni se spune ca Republica Moldova se afla sub ocupatia mediatica a presei de limba rusa, dar nimeni nu mai spune ca detinatorul licentei nationale a TVR in statul vecin, Vladimir Plahotniuc si-a cedat aceasta licenta unui post rusesc de televiziune.Ni se spune ca investim bani romanesti in gradinitele basarabene pentru a ne tine fratii aproape, dar nimeni nu spune ca la Chisinau, acolo unde a fost timp de 10 ani primar Dorin Chirtoaca, roman prin suflet si fapte, Romania nu a bagat niciun leu, nu a renovat nicio gradinita si nu a asfaltat niciun metru de drum. Desi Chirtoaca, cu o naivitate dezarmanta, a venit in 2009 sa-l sustina pe Traian Basescu, regimul Boc nu a realizat nimic in Chisinau, plasand banii doar acolo unde isi dorea Filat; si astfel Romania unionistului Basescu a reusit sa torpileze singurul partid romanesc de acolo...: dupa ce acum cateva saptamani, toti oficialii Ministerului de Externe roman prevesteau victoria zdrobitoare in Chisinau a candidatei plahotniuciene Silvia Radu, pentru ca, la alegeri, aceasta sa se faca de ras, acum au scornit o alta prostie, cum ca toate fortele pro-europene sa se uneasca dupa alegeri si sa invinga hidra pro-rusa a lui Dodon. Pai bine, mai, desteptilor, cum sa ii impaci pe Plahotniuc cu coalitia de opozitie PAS-PPDA-PLDM, cand aceasta din urma a aparut si exista doar pentru a lupta cu Plahotniuc?si s-ar putea sa asistam la terifianta situatie in care Partidul Socialistilor sa castige majoritatea absoluta a mandatelor parlamentare la alegerile din noiembrie.Mai departe, s-ar putea sa nu mai existe istorie...