Republica Moldova: Socialistii au depus o motiune de cenzura impotriva guvernului condus de Maia Sandu

Ziare.

com

Presedintele Parlamentului Zinaida Greceanii i-a solicitat Comisiei Juridice ca in decurs de trei zile sa examineze motiunea si sa convoace sedinta Biroului Permanent pentru a stabili data examinarii motiunii in plenul Parlamentului, informeaza Radio Chisinau si Agora.md.Deputatul PSRM Vasile Bolea, care anterior declara ca formatiunea sa ar putea accepta votarea legii respective de catre Parlament, a spus, vineri, ca fractiunea PSRM a decis sa nu admita acest scenariu, din mai multe motive, printre care si acela ca acest proiect de lege ar fi neconstitutional.Premierul Maia Sandu a prezentat, vineri, proiectul privind legea procuraturii. "Curatarea justitiei ramane scopul numarul unu al activitatii noastre. Pentru asta avem nevoie de justitie independenta, functionala si adevarata. Reforma justitiei nu este moftul meu, e promisiunea pe care am facut-o oamenilor. Oamenii cer dreptate. (...)Da, am facut anumite compromisuri pentru obiectivul principal: o procuratura independenta. Moldova a trecut prin mai multe reforme ale justitiei: au fost create multiple structuri care trebuiau sa apere justitia de tentative de acaparare. Functia de procuror a fost tranzactionata pe sub masa de catre partide.Imi asum raspunderea politica pentru identificarea candidatilor la functia de procuror general. Voi identifica si verifica personal oameni integri", a declarat Maia Sandu in Parlament.Dupa ce fractiunea socialistilor a depus motiunea, oameni s-au adunat langa Parlament si in Piata Adunarii Nationale pentru a cere retragerea motiunii. Potrivit Agora.md, oamenii scandau "Jos mafia!" si "Dodon la puscarie!".Premierul Maia Sandu a iesit in fata oamenilor pentru a le multumi ca au venit sa sprijine Guvernul."Multumim ca ati venit sa ne sprijiniti. Din pacate, lupta nu e atat de usoara. Ma bucur ca sunteti gata sa luptam pentru justitie. Cei care au spus ca vor justitie adevarata acum se pare ca s-au speriat.Suntem apreciati de institutiile europene, de unde primim finantari. Este riscul sa pice guvernul, dar nu putem sa lasam ca statul sa fie capturat inca o data", a declarat Maia Sandu in fata multimii adunate langa cladirea Parlamentului.