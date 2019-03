Rezultatele alegerilor parlamentare din R. Moldova au fost confirmate. Proeuropenii cerusera anularea lor

Ziare.

Astfel, ca urmare a deciziei Curtii Constitutionale, alegerile din 24 februarie pot fi considerate valabile. In viitorul Parlament Partidul Socialistilor va avea 35 de mandate, Partidul Democrat - 30, Blocul ACUM - 26, iar Partidul Sor - 7 mandate. Trei mandate le-au revenit deputatilor independenti.De notat ca, in ziua validarii rezultatelor scrutinului, Blocul electoral ACUM a depus o serie de contestatii la Inalta Curte prin care a cerut anularea alegerilor si invalidarea mandatelor de deputat in cinci circumscriptii electorale: nr. 47, Camenca, Ribnita, Dubasari si Grigoriopol; nr. 48, Slobozia, municipiile Tiraspol si Bender; nr. 4, Riscani; nr. 18, Orhei si nr. 17, Nisporeni.Reprezentantul Blocului ACUM, Sergiu Litvinenco, a invocat zeci de mii de cazuri inregistrate de transportare organizata a alegatorilor din cele doua circumscriptii uninominale destinate alegatorilor din stanga Nistrului, cazuri de intimidare sau cumparare a voturilor, folosirea resurselor administrative sau nedeclararea cheltuielilor de catre mai multi candidati. Curtea insa a respins aceste contestatii.Rezultatele acestor alegeri lasa Moldova in aceeasi situatie, intre Rusia si Uniunea Europeana. Parlament nu are o majoritate clara, este dominat de prorusi, urmati de proeuropeni , fiind imposibila obtinerea unei majoritati.Potrivit observatorilor, scrutinul a fost afectat de "puternice indicii cu privire la cumpararea de voturi". Aceste rezultate definitive, inclusiv in scrutinul uninominal, reflecta disensiunile care afecteaza de ani de zile aceasta foarte saraca fosta republica sovietica, situata intre Ucraina si Romania.Reprezentantii principalelor formatiuni politice de opozitie din Republica Moldova, blocul electoral ACUM, au anuntat din ziua alegerilor ca nu recunosc rezultatele pentru ca "nu reflecta vointa oamenilor".