Romani opriti la frontiera cu R. Moldova: Un lider unionist a primit interdictia de a intra in tara

Politia de Frontiera a Republicii Moldova a explicat marti ca motivul pentru care grupul organizat de cetateni romani stationati intre punctele de trecere a frontierei de stat nu a primit initial permisiunea sa treaca frontiera a fost "", informeaza Radio Chisinau si Deschide.md.Potrivit Deschide.md, seful Politiei de Frontiera a Republicii Moldova, Fredolin Lecari, s-a deplasat marti la punctul de trecere Leuseni pentru a debloca situatia. El le-a cerut reprezentantilor grupului sa manifeste respect fata de lege si sa se conformeze procedurilor de trecere a frontierei.Toti reprezentantii grupului au in acest moment permisiunea sa intre pe teritoriul Republicii Moldova, mai putin George Simion, presedintele Actiunii 2012 si unul dintre organizatorii Marsului Centenar, care urmeaza sa primeasca interdictie de intrare pe teritoriul republicii, dupa ce "a demonstratde trecere a frontierei".Politia de Frontiera a Republicii Moldova mai precizeaza ca, desi au dreptul sa traverseze frontiera, reprezentantii grupului refuza sa o faca pe moment, incercand sa forteze prin gestul lor autoritatile sa anuleze interdictia aplicata cetateanului mentionat. Asadar, subliniaza Politia de Frontiera a Republicii Moldova, motivul sederii lor intre punctele de trecere nu are la baza refuzul Politei de Frontiera de a le permite accesul.George Simion a respins insa toate acuzatiile aduse de Politia de Frontiera si a declarat pentru Radio Chisinau ca va intra in greva foamei si a cerut asistenta consulara. In cele din urma, grupul si-a continuat drumul spre Chisinau fara el.Ieri, politistii de frontiera le-au interzis ca treaca granita tuturor membrilor grupului care sunt cetateni ai Romaniei, pe motiv ca eiParticipantii la Marsul Centenar incearca de duminica sa treaca pe jos granita spre Republica Moldova, dupa ce vamesii moldoveni nu le-au permis accesul. EiMarsul Centenarului a pornit din Alba Iulia pe 1 iulie si pe 1 septembrie ar urma sa ajunga la Chisinau, unde va avea loc o manifestatie unionista de amploare.Ministerul Afacerilor Externe (MAE) roman urmareste cu "atentie" si "preocupare" situatia creata la granita Romaniei cu Republica Moldova si a solicitat, "in spiritul dialogului si cooperarii care caracterizeaza relatia dintre cele doua state", explicatii cu privire la motivele pentru care cetatenilor romani nu li s-a permis trecerea frontierei, a informat MAE printr-un comunicat de presa transmis, marti, AGERPRES.In acest sens, ambasadorul Republicii Moldova la Bucuresti a fost invitat la consultari pentru clarificari suplimentare, a anuntat MAE."De asemenea, prin intermediul Ambasadei Romaniei de la Chisinau s-au facut demersuri pentru a ne asigura ca cetatenilor romani le sunt respectate drepturile, asa cum este normal intr-un stat aflat intr-o relatie de asociere cu UE si de parteneriat strategic cu Romania", a precizat sursa citata.