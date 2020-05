Romania a trimis izolete in R. Moldova, dar ministrul Sanatatii de acolo spune ca nu le vor folosi pentru COVID-19

Ziare.

com

"Izoletele nu se folosesc la COVID-19. Asta nu o spun eu, ci expertii in domeniu. Ele vor fi folosite la alte boli. Noi apreciem gestul Romaniei, inclusiv venirea acestor izolete", a declarat ministrul Sanatatii din Republica Moldova, Viorica Dumbraveanu, arata Agora.md. Si directorul Agentiei pentru Sanatate Publica, Nicolae Furtuna, este de aceeasi parere."Specialistii raman pe pozitia ca izoletele nu sunt obligatorii pentru coronavirus si e decizia fiecarei tari. In recomandarile OMS, izoletele nu apar ca obligatorii. Lucrurile nu trebuie interpretate, asa cum apare tendinta. Este suficient daca bolnavul de coronavirus poarta masca", a declarat directorul Agentiei pentru Sanatate Publica, Nicolae Furtuna.Amintim ca Romania a trimis, miercuri, un convoi de 20 de autovehicule cu echipamente de protectie si produse sanitare catre Republica Moldova, pentru a sprijini medicii de acolo in lupta cu COVID-19.Guvernul a trimis Republicii Moldova 500.000 de masti de protectie de tip FFP2, 25.000 de combinezoane, 5.000 de viziere, 5.000 ochelari de protectie, 200.000 de manusi, 2.800 cutii de medicamente, 10 izolete cu presiune negativa pentru transportul pe targa si aproximativ 80.000 de litri de alcool sanitar.Saptamana trecuta, presedintele moldovean, Igor Dodon, a multumit Romaniei pentru ajutorul oferit, printr-o postare pe Facebook numita "Prietenul la nevoie se cunoaste". Insa premierul moldovean, Ion Chicu, declara recent ca, de fapt, medicii care vin in Republica Moldova vor putea sa si invete de la specialistii moldoveni cum trebuie sa procedeze in lupta cu COVID-19.