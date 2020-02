Romania nu e convinsa ca Moldova e chiar serioasa in parcursul european, spune ambasadorul nostru la Chisinau

Ziare.

Cu toate acestea, el a precizat ca proiectele Romaniei destinate populatiei din Republica Moldova vor continua.Romania nu si-a schimbat politica fata de Republica Moldova, una consecventa in sustinerea parcursului european, a afirmat ambasadorul Daniel Ionita, mentionand ca autoritatile de la Bucuresti urmaresc cu mare atentie tot ce se intampla si se declara la Chisinau."Romania a fost, este si va fi un sustinator ferm al parcursului european, insa in momentul de fata nu suntem convinsi ca autoritatile de la Chisinau chiar sunt serioase in ceea ce priveste acest parcurs european. Urmarim cu mare atentie toate declaratiile care se fac, toate legile care sunt adoptate, toate masurile care sunt luate. Exista in continuare un orizont mare de asteptare din partea noastra si, daca vreti, exista multa rabdare strategica din punctul acesta de vedere", a spus Daniel Ionita, invitat la emisiunea "Alternativa europeana" de la Radio Chisinau.Totusi, sustine diplomatul roman, proiectele incepute in Republica Moldova vor continua, iar Bucurestiul isi doreste ca acestea sa aduca beneficii directe cetatenilor moldoveni."Pana cand nu vom fi noi convinsi ca lucrurile se indreapta la Chisinau intr-o directie dorita de majoritatea cetatenilor, adica in directia europeana, probabil ca nu vom mai merge cu aceeasi viteza inainte in ceea ce priveste sustinerea tuturor proiectelor cu care i-am obisnuit pe cetatenii Republicii Moldova in ultima perioada. Nu vor fi afectate insa proiectele care se afla in curs de derulare, precum proiectele de interconectare strategica: gazoductul sau interconexiunile pe liniile electrice, proiectele care sunt direct in folosul cetatenilor Republicii Moldova", a mentionat diplomatul roman.Ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita, a mai spus ca atat Bucurestiul, cat si Bruxellesul asteapta de la autoritatile moldovene angajamente si rezultate, nu numai promisiuni, pentru ca pana acum au fost facute destule promisiuni, noteaza postul de radio citat in pagina sa electronica.