Rusia a invins fara tancuri in Moldova - prin santaj economic, capcane si stratageme politice

Cei doi s-au grabit sa imparta deja banii rusesti pentru constructia unei centuri in jurul Chisinaului si reabilitarea a zece drumuri nationale, desi deocamdata se discuta cu rusii doar la nivel de idee.In 2009, cand Vladimir Putin era prim-ministru al Rusiei, iar Moldova rezista sub regimul comunistului Voronin, Rusia a mai promis Chisinaului un credit de jumatate de miliard de dolari, dar acordul nici macar nu a ajuns in Duma de Stat de la Moscova. Unii experti spun ca nici nu a existat vreun proiect de acord in acest sens.De data aceasta, in timp ce miercuri, in cadrul unei emisiuni la M1, Igor Dodon le povestea moldovenilor cum vor fi investiti banii rusesti in zece drumuri nationale (prima transa - de 300 de milioane USD), premierul Ion Chicu, care tocmai aterizase la Chisinau, dupa vizita efectuata la Moscova, spunea ca este vorba doar de un "acord principial" cu partea rusa: "", a spus Chicu.La randul sau, vicepremierul rus, Dmitrii Kozak, a spus ca ar vrea sa vada propunerile autoritatilor moldovene cu privire la conditiile de acordare a imprumutului, dar si "garantiile de rambursare".Potrivit deputatului ACUM, Dumitru Alaiba, "", sustine Alaiba.Chicu si Dodon s-au ladat miercuri seara si cu obtinerea unui pret mai mic la gazele naturale furnizate Moldovei de catre "Gazprom". Este vorba de o reducere de la 235 de dolari mia de metri cubi - la 173 de dolari, reducere pe care, insa, nu o vor resimti si consumatorii casnici, explicatia lui Dodon fiind ca, din diferenta de pret vor fi acoperite pierderile de pe urma nemajorarii tarifelor in perioada guvernarii PDM.Potrivit expertului in energetica, Sergiu Tofilat, aceasta ieftinire a gazelor nu se datoreaza relatiei lui Dodon cu Putin, ci conjuncturii pietei, ieftinirea fiind una fireasca: "", a explicat Tofilat.Acelasi argument este invocat si de Vadim Brinzan, ministru al Economiei in guvernul condus de Maia Sandu: "", a spus Brinzan.Vizita premierului moldovean la Moscova a generat discutii si in ceea ce priveste interesul Rusiei de a rupe coalitia contrara firii dintre ACUM si PSRM. Vicepremierul rus, Dmitri Kozak (care a contribuit, in iunie 2019, la formarea coalitiei ACUM-PSRM impotriva oligarhului Plahotniuc), a spus ca nu a avut nicio tangenta cu ruperea acestei aliante, dar a precizat: "", a adaugat Kozak.Presedintele Asociatiei de Politica Externa de la Chisinau, Victor Chirila, reamintea recent ca "". Potrivit lui Chirila, "". El sustine ca Dodon si dezoligarhizarea sunt "realitati incompatibile". "", atentioneaza Victor Chirila.In opinia unor analisti politici, finalitatea strategiei Rusiei in Moldova era nu atat debarcarea lui Plahotniuc de la putere in iunie 2019, cat crearea "concubinajului" politic dintre PSRM si ACUM cu scopul albirii, pe de o parte, a imaginii PSRM (perceput atunci ca anexa a PDM) in perspectiva urmatoarelor alegeri si compromiterea, pe de alta parte, a principalelor doua partide pro-europene (PAS si PPDA) prin alierea cu PSRM si, in cele din urma, scoaterea lor din schema slabite si compromise.