Rusia a preluat Aeroportul International Chisinau

Tranzactii la limita tradarii de patrie

A girat sau nu Igor Dodon tranzactia?

Sub regimul Plahotniuc, Goncearenko a incercat sa-si cumpere cetatenie moldoveneasca

Ziare.

com

Acesta a preluat controlul asupra companiei "Komaksavia Airport Invest" Ltd - firma prin care offshore-ul din Guernsey (insulele Channel) "NR Investments Limited" (al baronului britanic Nathaniel Rothschild) detinea, de cateva luni, concesionara Aeroportului International Chisinau - compania moldoveneasca "Avia-Invest".In 2013, Guvernul de la Chisinau a cedat dreptul de gestiune a Aeroportului International Chisinau, pe o perioada de 49 de ani, companiei "Avia Invest", controlata de controversatul om de afaceri Ilan Sor.Contractul a fost semnat la 30 august 2013, "Avia Invest" fiind fondata cu 28 de zile inainte - la 2 august 2013.In iunie 2017, Sor a fost condamnat de prima instanta la 7 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru escrocherie si spalare de bani, dar a fost lasat in libertate pana la pronuntarea instantei de apel (aici dosarul sta nemiscat si azi).In iunie 2019, cu cateva ore inaintea caderii regimului Plahotniuc, Sor a fugit din tara, iar in perioada care a urmat a incercat sa-si vanda proprietatile din Moldova.Societatea civila din Moldova atentiona inca in 2013 ca aeroportul este profitabil, "afacerea cu concesionarea fiind croita pentru un client special". Premierul de atunci, Iurie Leanca, spunea ca Ministerul Economiei l-a convins de necesitatea concesionarii aeroportului."Ministerul Economiei mi-a vorbit despre necesitatea concesionarii, pentru ca si pista era deteriorata. Nu am reusit un imprumut de la BERD. Poate nu trebuia ca acest lucru sa fi fost facut prin acea licitatie inchisa. Poate trebuia sa cer suplimentar informatii. Mi s-a spus atunci ca sunt actionari si din Coreea de Sud", a spus Iurie Leanca in februarie 2015.Mai tarziu, in luna mai 2015, urmatorul premier Chiril Gaburici declara (cu referire la un raport primit de la Centrul National Anticoruptie) ca Aeroportul International Chisinau a fost dat in concesiune in baza unor informatii eronate.Potrivit lui Gaburici, fosta conducere a aeroportului ar fi prezentat Guvernului informatii eronate in baza carora autoritatile au fost determinate sa dea in concesiune aeroportul pentru 49 de ani.Intr-un raport transmis in august 2015 premierului de atunci, Valeriu Strelet, Centrul National Anticoruptie recomanda anularea contractului de concesionare a aeroportului.La 19 august 2019, jurnalistii au aflat ca Aeroportul International Chisinau a ajuns in gestiunea familiei Rothschild "pe usa din spate". Firma lui Rothschild "NR Investments Ltd" a cumparat 95% din pachetul "Avia Invest" SRL. Adica, "Avia Invest" (firma care a luat in concesiune aeroportul) a fost vanduta cu tot cu contractul de concesiune companiei "Komaksavia Airport Invest" Ltd - un offshore din Guernsey (insulele Channel).La 4 septembrie 2019, guvernul condus de Maia Sandu a abrogat patru hotarari de guvern din anii 2012-2013 care au facut posibila concesionarea aeroportului catre "Avia Invest", iar la 10 septembrie 2019 a cerut in instanta anularea (nu rezilierea) contractului de concesiune.Au trecut trei luni de atunci, Guvernul Maia Sandu a fost demis cu votul PDM+PSRM, iar procedura de examinare a cererii de anulare a contractului cu "Avia Invest" nici nu a inceput in instanta.In schimb, presedintele Igor Dodon acuza acum guvernul Maiei Sandu ca nu a facut nimic pentru readucerea aeroportului in gestiunea statului.Luni, 23 decembrie 2019, la scurt timp dupa revenirea lui Igor Dodon din Rusia, moldovenii au aflat ca Rothschild i-a vandut compania "Komaksavia Airport Invest" Ltd, care detine concesionara aeroportului din Moldova ("Avia Invest"), omului de afaceri din Rusia, Andrei Goncearenko, fost top-manager la Gazprom.Opozitia il acuza pe presedintele Dodon ca ar fi girat tranzactia. Dodon sustine insa ca in spatele acesteia ar sta aceeasi "grupare infractionala" care a preluat aeroportul la etapa initiala: "Din informatiile pe care le am la aceasta etapa, in spatele celor care au preluat acum controlul asupra concesiunii aeroportului se afla aceeasi grupare care, impreuna cu Sor, a preluat acest contract de concesiune la etapa initiala".El a promis ca, in calitate de presedinte al tarii, nu va permite "ca gruparile infractionale sa ajunga sa detina obiective strategice in Republica Moldova" si nu va accepta ca siguranta oamenilor "sa depinda de niste criminali care se ascund in strainatate, dupa ce au furat ani de zile tara".Potrivit lui Igor Dodon, singura solutie legala si corecta ramane intoarcerea aeroportului la stat. "Institutiile statului trebuie sa asigure reintrarea in legalitate si normalitate a singurei porti aeriene a tarii.Daca institutiile statului nu vor reusi sa faca acest lucru intr-o perioada rezonabila, vor urma demisii pana cand vom gasi oameni curajosi care sa aplice legea asa cum trebuie", a amenintat presedintele.Pe de alta parte, deputatul Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Sergiu Litvinenco, sustine ca guvernul condus de Maia Sandu "a fost dat jos anume pentru ca nu a acceptat si nu ar fi acceptat vreodata ca obiective strategice ale statului sa ajunga pe mana celor care nu vor binele Republicii Moldova".PAS a anuntat in legatura cu aceasta ultima tranzactie ca analizeaza optiunea depunerii unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului actual, condus de Ion Chicu, si va sesiza Procuratura Generala.La fel si deputatii Platformei Demnitate si Adevar (PPDA) au comunicat ca, dupa Revelion, vor examina oportunitatea depunerii unei motiuni de cenzura impotriva actualului Guvern. "Imediat dupa sarbatori, vom colecta semnaturi pentru convocarea sedintei extraordinare a Parlamentului (e nevoie de 1/3 din deputati), pentru a solicita venirea prim-ministrului cu un raport privind ultima tranzactie", a declarat deputatul PPDA, Alexandru Slusari.Potrivit lui, presedintele Dodon cunostea de mult timp despre pregatirea transmiterii aeroportului milionarului rus Andrei Goncearenko.Inca la inceputul lunii noiembrie 2019, vicepresedinta Partidului "Sor", Marina Tauber, il acuza pe Igor Dodon, la radio Europa Libera, ca ar face lobby, contra cost, pentru un miliardar rus care ar dori sa preia contractul de concesionare a Aeroportului International Chisinau.Doar ca Tauber a mentionat atunci numele businessman-ului rus Trotenko. "Anumite persoane i-au propus 25 de milioane de euro daca el o sa incheie aceasta negociere - ca Aeroportul International Chisinau sa-i revina businessman-ului Trotenko din Rusia. (...) 25 de milioane de euro el deja a primit si, daca totul o sa fie bine cu situatia aceasta vizand aeroportul, Igor Dodon o sa primeasca 100 de milioane de euro", spunea Tauber pe 8 noiembrie 2019."Ar fi la limita tradarii de patrie sa transferi cu buna stiinta aeroportul, obiectiv strategic, unor potentiali rivali. Este o mare ingrijorare aceasta turnura de situatie, iar costurile si responsabilitatea sa si-o asume presedinte Dodon", a mentionat deputatul PAS Mihai Popsoi."Dodon achita nota de plata Rusiei! Securitatea statului e in pericol", a mentionat, la randul sau, deputatul PPDA, Alexandru Slusari. El i-a cerut lui Igor Dodon sa convoace urgent Consiliul Suprem de Securitate.La randul sau, Igor Dodon sustine ca tranzactia "nu a fost discutata cu autoritatile din Republica Moldova". El considera ca decizia a fost luata, inclusiv, in contextul deschiderii si altor aeroporturi pe teritoriul Republicii Moldova:"Rothschild a inteles ca in curand va fi deschis inca un aeroport. Sensul afacerii lui cu aeroportul din Moldova era insa monopolul. Cand a inteles ca va fi un nou aeroport, a renuntat", a explicat presedintele.La randul sau, Andrian Candu, fost presedinte al Parlamentului in perioada regimului Plahotniuc si finul oligarhului, acuza blocul pro-european ACUM de faptul ca aeroportul a ajuns sub influenta Rusiei. Potrivit lui, aceasta s-a intamplat deoarece guvernul Maiei Sandu s-a opus tranzactiei cu miliardarul Rothschild.Potrivit presei de la Chisinau, noul gestionar al Aeroportului International Chisinau, miliardarul rus Andrei Goncearenko, a aplicat pentru obtinerea cetateniei Republicii Moldova prin programul "Cetatenie prin investitie" - un proiect controversat propulsat de regimul Plahotniuc, care le permite strainilor bogati sa obtina cetatenia Republicii Moldova daca accepta sa imprumute statului 250 de mii de euro pentru o perioada de 5 ani. Programul a fost "inghetat" in perioada guvernului condus de Maia Sandu.Igor Dodon a confirmat ca Goncearenko a incercat sa-si cumpere cetatenie moldoveneasca: "El are probleme mari in Rusia si a depus actele sa obtina cetatenia moldoveneasca cand era Plahotniuc.A incercat sa se legalizeze in Republica Moldova, pentru ca de aici, cu pasapoarte moldovenesti, sa poata pleca undeva. Nu a reusit, pentru ca conducerea s-a schimbat", a declarat Dodon.Marti, 24 decembrie 2019, "Avia Invest" a anuntat inceperea constructiei unui nou terminal al Aeroportului International Chisinau. Schita proiectului a fost prezentata in cadrul unei conferinte de presa.Acesta va avea o suprafata de 55.000 m(urmand a fi cel mai mare terminal de pasageri din regiune) si ar urma sa deserveasca anual 4,2 milioane de pasageri.