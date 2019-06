Rusia recunoaste Guvernul Maia Sandu: Suntem pregatiti sa lucram impreuna cu autoritatile alese democratic

Ziare.

com

"Moscova saluta formarea coalitiei de guvernare din Republica Moldova. Suntem pregatiti sa lucram impreuna cu autoritatile alese democratic pentru a restabili relatiile bilaterale moldo-ruse in numeroase domenii prevazute in Tratatul Prieteniei si Cooperarii din 2001.Contam pe faptul ca situatia la Chisinau se va normaliza cat de curand in interesul tuturor cetatenilor moldoveni si pentru progresul tarii. Singura cale posibila de a rezolva criza politica interna din Moldova este dialogul intre toate fortele implicate, in acord cu principiile democratice general acceptate", se arata intr-un comunicat al Ministerului de Externe rus remis luni Reamintim ca noul guvern a fost investit la data de 8 iunie, atunci cand Parlamentul format din majoritatea ACUM-PSRM a votat-o pe Maia Sandu in functia de premier, iar aceasta a depus juramantul.In acelasi timp, insa, Curtea Constitutionala a declarat neconstitutional decretul de numire in functie, iar fostul premier Pavel Filip a fost numit de CC in functia de presedinte interimar, acesta anuntand ca dizolva Parlamentul si vor avea loc alegeri anticipate in data de 6 septembrie.Cele doua Executive au avut azi sedinte in paralel. Maia Sandu a decis demiterea sefului Politiei, care anuntase ca refuza sa ii recunoasca legitimitatea. Si alte demiteri au fost propuse. In acelasi timp, Pavel Filip i-a convocat pe toti sefii de institutii pentru a le da el ordine. Nu in ultimul rand, partidul lui Vlad Plahotniuc a anuntat ca initiaza o campanie de strangere de semnaturi pentru demiterea lui Igor Dodon, acuzandu-l de "tradare de patrie".Forurile europene si internationale urmaresc cu ingrijorare evenimentele, iar Thorbjorn Jagland, secretarul general al Consiliului Europei, a anuntat ca va cere urgent opinia Comisiei de la Venetia cu privire la conditiile de dizolvare a Parlamentului.In acelasi timp, societatea civila cere demisia judecatorilor din Curtea Constitutionala si revenirea asupra deciziilor CCR care au aruncat scena politica in aer.