Rusia vrea intensificarea relatiilor cu Republica Moldova. Ce au discutat premierii celor doua tari, la Moscova

"Au fost pierdute multe oportunitati in ultimii ani. Sincer vorbind, nu sunt sigur ca acest lucru a fost bun pentru tara dumneavostra si ca au aparut oportunitati suplimentare. Dimpotriva, am pierdut toti acesti ani. Sper ca acum vom putea recupera oportunitatile pierdute", a declarat Dmitri Medvedev."Sper ca aceasta vizita va oferi un nou impuls relatiilor noastre economice, investitiilor si cooperarii umanitare", a subliniat Dmitri Medvedev.La randul sau, noul premier de la Chisinau, Ion Chicu, a declarat ca vizita sa la Moscova este necesara nu doar din cauza lipsei de mult timp a dialogului dintre guvernele celor doua tari, ci si in contextul relatiilor apropiate dintre cele doua popoare."Am venit aici pentru a relua dialogul guvernelor noastre pe diverse teme de cooperare. Cred ca un dialog onest poate face posibila rezolvarea problemelor si intensificarea comertului, a cooperarii economice, umanitare si culturale", a afirmat Ion Chicu."Este important ca vizita intervine imediat dupa numirea dumneavostra in functia de prim-ministru. Ne ofera sansa de a compara punctele de vedere si de a face planuri de viitor", a adaugat si premierul rus Dmitri Medvedev.Guvernul Chicu a fost instalat in urma cu o saptamana, dupa ce socialistii au daramat guvernul proeuropean condus de Maia Sandu, prin motiune de cenzura.