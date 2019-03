Scurgeri radioactive la o uzina din Transnistria - radiatii de 300 de ori peste norma admisa

Ziare.

Scurgerea radioactiva ar fi avut loc pe 5 martie, iar nivelul radiatiei in zona, care se afla la circa 140 de kilometri departare de la Chisinau, ar depasi de 300 de ori norma admisa, conform ziarulnational.md, care precizeaza ca informatia, ascunsa initial, a aparut din surse anonime pe retelele de socializare, dar incidentul este confirmat si de Biroul pentru Politicile de Reintegrare al Guvernului de la Chisinau.Coform sursei citate, intr-un mesaj anonim publicat pe Facebook se arata ca, in ziua incidentului, la fata locului s-au deplasat 40 de oameni in costume speciale. Angajatilor Uzinei li s-a cerut sa taca, iar unii au fost platiti cu 200 de dolari pentru a curata zona periculoasa.Autoritatile de la Chisinau au confirmat incidentul, insa afirma ca nu exista niciun pericol pentru populatie."Biroul Politici de Reintegrare vine cu o precizare cu referinta la incidentul produs la Uzina Metalurgica din or. Rabnita, unde ca urmare s-a oprit cuptorul. Confirmam ca un astfel de incident a avut loc pe parcursul lunii martie curent, iar serviciile de interventie ale Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta nu au fost solicitate, desi la nivelul dialogului dintre Chisinau si Tiraspol exista un grup de lucru pe probleme ce tin de situatiile exceptionale.In cadrul comunicarii cu Tiraspolul, la fata locului se desfasoara o cercetare interna pentru clarificarea cauzelor situatiei", se arata intr-un comunicat de presa al Biroului de la Chisinau."Nu exista motive de ingrijorare. Cu certitudine. Este un incident local, care poate fi stopat. In afara gardului uzinei nu exista niciun pericol", a declarat pentru publicatie Ion Apostol, directorul Agentiei Nationale de Reglementare a Activitatilor Nucleare si Radiologice (ANRANR) de la Chisinau.